健康中年人暫緩接種首日 流感疫苗打7萬劑

衛生福利部疾病管制署今天公布最新公費流感疫苗接種數字，在健康中年人緩打第一天，可能因週末影響，其他族群流感疫苗打掉7萬劑，其中1757劑是有慢性病的高風險50至64歲者。

今年公費流感疫苗接種踴躍，為了提高優先族群長者、幼兒、孕婦接種率，衛福部16日宣布，自17日起暫緩沒有慢性病、健康的50至64歲者接種。

根據疾管署統計，從5日至17日，公費流感疫苗已經打掉325.1萬劑。第一、二週的平日，每日都打20萬至45萬劑；但假日都低於8萬劑。17日為健康中年人緩打首日，總接種量僅7萬劑。

疾管署副署長莊人祥下午接受媒體聯訪時表示，17日接種量7萬劑，要考量可能是週末的原因，第一週週末接種量也是7萬多。整體觀察，目前接種速度比去年快。

17日接種的7萬劑中，有1757劑是有慢性病的50至64歲成人。目前50至64歲族群總接種量達78.5萬劑，接種率14.8%，明顯比去年同期10.7%高。

65歲長者目前接種量還是第一名，共136萬劑，接種率為36.6%，去年同期為27.1%，也比去年為高。

6歲以下幼兒接種量目前有29萬劑，接種率為25.4%，去年為29.1%，還有明顯差距。