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屏東公費疫苗已施打9.5萬劑 配發數達7成
公費流感疫苗自10月5日開放施打至今，除疫苗開放前幾天民眾施打較踴躍，後續施打人潮逐漸減緩，根據屏東縣府衛生局統計，屏東縣可分配到19萬9000多劑流感疫苗，截至目前為止，已取得14萬3000劑，目前共施打9萬5000劑，疫苗數量充足。衛生局預計，今年縣內配額疫苗全數施打完畢的時間，將會比往年更早。
根據屏東縣府衛生局統計，今年屏東縣可分配到19萬9000多劑流感疫苗，截至目前為止，已取得14萬3000劑，也持續配發給提供施打服務的醫療院所，從開放施打至今，已施打9萬5000劑。
衛生局指出，民眾施打疫苗的情形，會隨防疫觀念普及而增加，再者，今年受疫情影響，民眾施打的情形也較往年更加踴躍，但除了開放施打前幾天有出現人潮之外，後續施打的人潮就逐漸趨緩。
衛生局表示，每年開放公費流感疫苗施打的情形，大約會在明年2至3月全數施打完畢，但也曾有提前至1月施打完成，今年也預估可能會比往年提早施打完畢，另外，也呼籲民眾，施打流感疫苗前，事先詢問醫院、診所是否還有劑量並預約施打，避免耗費時間排隊或撲空。
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