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公費流感疫苗已用近300萬劑 幼童快打以免向隅

中央社 / 台北16日電
今年公費流感疫苗接種踴躍，短短11天已打掉297萬劑，多數族群接種都踴躍，但6歲以下兒童接種比去年少。圖／中央社
今年公費流感疫苗接種踴躍，短短11天已打掉297萬劑，多數族群接種都踴躍，但6歲以下兒童接種比去年少。圖／中央社

今年公費流感疫苗接種踴躍，短短11天已打掉297萬劑，多數族群接種都踴躍，但6歲以下兒童接種比去年少。專家呼籲，兒童是流感併發重症高危險群，應儘速施打。

因應今年公費流感疫苗搶打，衛生福利部今天祭出應變措施，暫緩沒有慢性病、健康的50至64歲成人接種，希望有助保留疫苗給感染後容易併發重症的高風險群長者及幼兒。

疾管署副署長莊人祥說，目前幼兒施打量約23萬，施打率20.6%，距離去年同期23.8%還有一段差距。

因今年長者、50至64歲、醫護等族群「打氣」明顯，幼兒反比去年還少，加上疫苗開打僅11天已快用掉300萬劑，令人擔心兒童可能打不到。

衛福部長陳時中說，暫緩健康的50至64歲成人施打，一方面就是希望保留給兒童。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎在記者會也說，5歲以下孩童是重症高風險群，一定要打疫苗。

莊人祥說，以往小孩要接種流感疫苗，除了要家長有空帶去，也得要自身健康狀況良好才能施打，可能因此造成接種偏低，但今年確實比去年打得少，希望家長儘速帶孩子施打。

陳時中則說，公費流感疫苗希望讓高風險族群優先施打，今年流感疫情應該平穩，社會繼續維持戴口罩、勤洗手的規定，讓社區傳播不會起來，民眾可以放心。

流感疫苗 衛福部

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