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流感疫苗10天打掉4成 疾管署急洽4廠商追加搶貨

中央社 / 台北15日電

公費流感疫苗打氣旺，短短10天全台已打了250萬劑，占疫苗總數4成，恐不夠民眾接種。疾管署副署長莊人祥今天坦言，目前正和國內4家廠商洽詢，希望爭取搶購更多流感疫苗。

109年公費流感疫苗5日開打，今年公費流感疫苗量共有603萬劑，自費疫苗量有115萬劑，估計覆蓋率超過3成，今年因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情來襲，且一次開放所有公費族群施打，接種量暴增。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥下午在記者會表示，截至昨天，全台共接種251萬劑，其中以65歲以上打得最快，至13日已接種198萬劑、占29.5%，目標希望達到52.5%；50至64歲族群接種狀況也不錯，13日為止已打64萬9000劑、約12.3%，目標接種率為18.7%。

莊人祥指出，目前雖開放所有公費族群接種流感疫苗，但仍呼籲幼兒、長者可以優先出來接種疫苗，為加速各縣市及早拿到疫苗，已和食藥署合作，一完成封緘檢驗就會馬上出貨，截至今天已供貨440萬劑，占所有公費流感疫苗的72%。

然而，今年預計接種的603萬劑流感疫苗中，不到2週已經掉4成，外界擔心可能很快用罄，恐怕有很多民眾打不到疫苗。

莊人祥說，目前疾管署正積極和國內4家疫苗廠商討論，爭取在現行公費、自費額度外，購買更多流感疫苗，但據他了解，各國目前都亟需流感疫苗，要再追加恐怕有難度，但會盡力搶購。

流感疫苗 莊人祥

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