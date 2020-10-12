高市啟動第二階段疫苗配額調控 18日起社區接種站暫停

高雄市公費流感疫苗接種情況十分踴躍，10月5日開打至10月11日止，一個星期內就接種超過26萬5千餘劑，許多地方都出現疫苗供不應求的狀況。為確保65歲以上長者和學齡前幼兒、重大傷病、罕見疾病及慢性病患四大高風險族群得以順利接種疫苗，高雄市政府衛生局今天啟動第二階段各級醫療院所疫苗配額調控措施，10月14日起至17日針對65歲以上長者優先接種；10月18日起至25日止共8日各醫療院所恢復所有公費對象接種；10月18日起，除偏鄉地區及轄內無醫療院所的行政區外，社區接種站全面暫停；10月26日起啟動長照機構及各類據點接種至疫苗用罄為止。

高雄市衛生局疾管處長何惠彬表示，這項配額調控措施，將視疫苗到貨及民眾接種狀況機動調整，並請合約醫療院所配合，公告接種流程、對象及每日最大接種量，啟動預約制及現場號碼牌發放，避免民眾撲空或久候。

何惠彬表示，高雄市65歲以上長者目標接種24萬劑，目前僅接種11萬劑，涵蓋率25%。為營造群體免疫效應，避免感染流感引發嚴重併發症甚至死亡，衛生局提醒65歲以上未接種流感疫苗的長輩，可在10月14日至17日前往合約醫療院所接種，除避免遇到疫苗短缺，也能在流行季來臨前啟動身體的防護罩。同時提醒75歲以上長者如尚未接種肺炎鏈球菌疫苗，可跟流感疫苗同時接種，「左流右肺，保護加倍」。

衛生局建議，民眾前往合約醫療院所前，先電洽院所疫苗資訊及預約接種，以免撲空或排隊仍打不到疫苗。並請市民朋友禮讓65歲以上長者和學齡前幼兒、重大傷病、罕見疾病及慢性病患四大高風險族群優先接種。