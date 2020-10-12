公費對象憂打不到流感疫苗 疾管署：限量難加訂

公費流感疫苗開打滿一週，接種數達197萬劑，比去年多27萬劑。有民眾擔心600萬劑公費疫苗不夠打；疾管署表示，疫苗無法臨時加訂，公費打不到可打自費，或戴口罩、勤洗手。

109年公費流感疫苗5日開打，衛生福利部疾病管制署今天公布，截至11日，接種數達197.6萬劑，比去年同期170.8萬劑，多了27萬劑。

疾管署副署長莊人祥傍晚接受媒體聯訪時表示，開打後頭4天每天的接種量都超過30萬劑，但遇到國慶連假，施打量有略降。後續可觀察近日施打量是否降到30萬劑以下，若有，就是接種量恢復比較正常狀態。

莊人祥說，公費流感疫苗接種本來第一週就會比較搶，現在供貨著重提供醫療院所，醫療院所還是希望大家預約，避免打不到的狀況。

今年公費流感疫苗量共有603萬劑，自費疫苗量有115萬劑，估計覆蓋率超過3成。

9大類公費對象包含6個月以上嬰幼兒、國小至高中職（五專）學生、慢性病者、50歲以上成人、65歲以上老人、育有6個月內嬰兒的家長、醫護人員等，超過千萬人，意即一定有符合公費資格，但是沒辦法打到疫苗者。

莊人祥說，歷年公費流感疫苗都是限量供應，流感疫苗都須提前向藥廠訂購，不太可能臨時臨時加訂，加上今年還有武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，疫苗廠量能也有限，不可能隨叫隨有。

根據疾管署監測數據，截至目前台灣沒有流感疫情，莊人祥表示，民眾如果打不到公費流感疫苗，可考慮自費疫苗，但估計民眾如果維持防疫新生活、戴口罩，應不會有流感疫情。