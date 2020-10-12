快訊

【高教斜槓中年／上】博士兼任教師悲歌 流浪12年50歲被迫換跑道

扯！北市大樓地下塞31個廚房「24小時運作」議員憂公安

公費對象憂打不到流感疫苗 疾管署：限量難加訂

中央社 / 台北12日電
公費流感疫苗開打滿一週，接種數達197萬劑，比去年多27萬劑。圖／聯合報系資料照片
公費流感疫苗開打滿一週，接種數達197萬劑，比去年多27萬劑。圖／聯合報系資料照片

公費流感疫苗開打滿一週，接種數達197萬劑，比去年多27萬劑。有民眾擔心600萬劑公費疫苗不夠打；疾管署表示，疫苗無法臨時加訂，公費打不到可打自費，或戴口罩、勤洗手。

109年公費流感疫苗5日開打，衛生福利部疾病管制署今天公布，截至11日，接種數達197.6萬劑，比去年同期170.8萬劑，多了27萬劑。

疾管署副署長莊人祥傍晚接受媒體聯訪時表示，開打後頭4天每天的接種量都超過30萬劑，但遇到國慶連假，施打量有略降。後續可觀察近日施打量是否降到30萬劑以下，若有，就是接種量恢復比較正常狀態。

莊人祥說，公費流感疫苗接種本來第一週就會比較搶，現在供貨著重提供醫療院所，醫療院所還是希望大家預約，避免打不到的狀況。

今年公費流感疫苗量共有603萬劑，自費疫苗量有115萬劑，估計覆蓋率超過3成。

9大類公費對象包含6個月以上嬰幼兒、國小至高中職（五專）學生、慢性病者、50歲以上成人、65歲以上老人、育有6個月內嬰兒的家長、醫護人員等，超過千萬人，意即一定有符合公費資格，但是沒辦法打到疫苗者。

莊人祥說，歷年公費流感疫苗都是限量供應，流感疫苗都須提前向藥廠訂購，不太可能臨時臨時加訂，加上今年還有武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，疫苗廠量能也有限，不可能隨叫隨有。

根據疾管署監測數據，截至目前台灣沒有流感疫情，莊人祥表示，民眾如果打不到公費流感疫苗，可考慮自費疫苗，但估計民眾如果維持防疫新生活、戴口罩，應不會有流感疫情。

流感疫苗 莊人祥 疫情

延伸閱讀

公費流感疫苗六天打完三成 50歲以上接種人數提高

陸加入新冠病毒疫苗全球取得機制 不影響我買疫苗

破紀錄！ 流感疫苗開打4天用完162萬劑

中國入COVAX台買疫苗增變數？莊人祥：未受阻礙

相關新聞

中市流感疫苗10月底用完 盧秀燕：呼籲中央向國際採購

公費疫苗上周開打，地方卻出現疫苗分配亂象。台中市議員林德宇今天在議會質詢，大里、霧峰等地的「社區接種站」衛生局不能只以去...

公費對象憂打不到流感疫苗 疾管署：限量難加訂

公費流感疫苗開打滿一週，接種數達197萬劑，比去年多27萬劑。有民眾擔心600萬劑公費疫苗不夠打；疾管署表示，疫苗無法臨...

搶打公費疫苗！ 南投300多人排150劑民眾罵翻

流感公費疫苗5日開打，南投縣政府衛生局今年採購13萬7000劑四價流感疫苗提供縣民使用，草屯鎮明正、中正和玉峰3里今聯合...

公費流感疫苗六天打完三成 50歲以上接種人數提高

公費流感疫苗開打引發搶打潮，前六天已用完192.5萬劑，佔今年公費疫苗總劑數的30.5%。疾病管制署分析其中年齡組成發現...

公費疫苗又進貨了 輔大醫院12日開放施打

今年因新冠肺炎疫情影響，加上衛福部長陳時中呼籲民眾多打流感疫苗，使疫苗才開放施打5天便突破180萬劑，許多醫療院所甚至出...

熱門新聞

扯！台鐵南迴373次列車廁所竟全封 旅客憋到快「爆尿」

明有機會形成南卡颱風 周二前3熱點留意局部大雨豪雨

唐綺陽星座運勢週報：水逆來了請注意！白羊為大局著想、獅子小心破財

好運暫停！2020第三波水逆14日來臨 最重災「2星座」曝光

一張圖看天氣！ 兩階段變化曝光 北部陰雨綿綿南部放晴

患肌肉萎縮症14歲成輪椅族 她樂觀喊：很喜歡自己

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。