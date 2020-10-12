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中市流感疫苗10月底用完 盧秀燕：呼籲中央向國際採購

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林德宇指流感疫苗不夠，須因地制宜調配。記者陳秋雲/攝影
台中市議員林德宇指流感疫苗不夠，須因地制宜調配。記者陳秋雲/攝影

公費疫苗上周開打，地方卻出現疫苗分配亂象。台中市議員林德宇今天在議會質詢，大里、霧峰等地的「社區接種站」衛生局不能只以去年的接種數齊頭式的平等去分配，但未考慮今年民眾接種意願倍增的情形，讓偏遠地區的長輩到了接種站才知道疫苗不夠沒得打，完全違背設置社區接種站的初衷。

台中市疫苗本月底用完，市長盧秀燕表示，流感疫苗由中央統一採購配發，只有國家有足夠力量向國際採購。目前流感疫苗施打初期，已有劑量不足現象，呼籲中央緊急向國際採購、調度及配送疫苗至地方政府。衛生局今天將函請中央緊急向國際採購，調度及配送疫苗至地方政府。

林德宇表示，他今天特地前往大里、霧峰地區3處接種站了解接種狀況，發現衛生局每天配給較大的里約200至250支疫苗，較小的如霧峰舊正里則僅有80支，民眾都說接到通知今日要來施打疫苗，到了接種站卻沒得打，現場抱怨連連。

林德宇指出，設置社區接種站的目的就是方便地方鄉親接種疫苗，尤其是較偏遠地區的長輩。林德宇強調，現在衛生局僅用這種齊頭式平等的原則去分配疫苗數，較小的接種站完全不夠打，根本就違背了當初設置社區接種站的目的。

林德宇要求衛生局根據去年各個接種站的接種數再加成，去精準的調配每日疫苗供給量，而不是繼續齊頭式的分配，否則這樣的亂象還要繼續持續。

衛生局表示，台中市今年採購流感疫苗75萬2300劑（含公費對象73萬7400劑及市府相關局處採購1萬4900劑）自10月5日開打至10月11日止已接種21萬9772劑。

衛生局指出，考量疫苗供貨速度、民眾接種及防疫需求，台中市除依中央指示，優先調度給已造冊院所醫護接種，並自10月9起啟動「台中市因應流感疫苗接種人潮應變措施」將疫苗優先調度給合約院所使用，醫學中心每天900至1800劑、區域或地區醫院100至550劑、衛生所60至350劑、基層診所也依接種比例進行限額分配，並視情況調控社區及職場設站時程。

流感疫苗 台中市 盧秀燕

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