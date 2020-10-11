公費流感疫苗6天飆200萬劑 幼兒接種反比去年少

公費流感疫苗開打近一週，已飆出近200萬劑接種紀錄。疾管署12日將再補60萬劑，補足需求。統計發現，目前接種仍以65歲以上為大宗，50至64歲次之，但幼兒接種比去年少5萬劑。

衛生福利部疾病管制署今天下午公布最新公費流感疫苗施打統計數據，從5日至10日6天已接種192.5萬劑；比去年同期152.1萬劑明顯增加。但10日可能因國慶假日，接種量下滑到7.5萬劑。

疾管署副署長莊人祥下午接受媒體聯訪時表示，9日、10日可能因假日，疫苗接種量比較少，但前4天（5、6、7、8日）都比去年同期接種量高。目前確實看到，接種量有慢慢下滑趨勢。研判有意願想打疫苗的人，在第一週比較踴躍；但是否有催出本來較無接種意願者，要觀察第二週的施打量。

統計發現，目前接種量最多還是65歲以上，打了87萬劑；50至64歲則接種50.5萬劑，比去年同期32萬劑明顯增加。但幼兒接種量則不比成人，6歲以下幼童僅15.4萬劑接種，比去年20.3萬劑少了近5萬劑。

莊人祥說，以往公費流感疫苗開打都是第一週最踴躍，之後會下滑。今年目前觀察，幼兒的接種量不比以往，提醒家長，成人忙接種之餘也要記得帶幼兒接種疫苗。

今年公費流感疫苗量共有603萬劑，自費疫苗量有115萬劑，估計覆蓋率超過3成。

9大類公費對象包含6個月以上嬰幼兒、國小至高中職（五專）學生、慢性病者、50歲以上成人、65歲以上老人、育有6個月內嬰兒的家長、醫護人員等。