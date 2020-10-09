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澎湖公費流感疫苗搶手 逾6000人次接種

中央社 / 澎湖縣9日電

公費流感疫苗5日開打，澎湖衛生局今天指出，接種情況比往年踴躍，澎湖縣目前接種公費流感疫苗超過3成，初步統計已有6000多人次完成施打，可望在10月底就用完。

澎湖縣衛生局表示，澎湖今年採購公費流感疫苗計2萬3650劑（4價），今年數量雖與往年一樣，但往年是拜託民眾前來接種，今年反倒是民眾趕早來施打，自5日起開始施打，目前已施打超過3成，超過6000人次。

衛生局表示，往年施打公費流感疫苗時，衛生局都會派員下鄉至各村里施打，今年可能受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，民眾都趕著先行施打，因此，今年將不再下鄉，民眾可直接至20家公私院所與11家衛生所室接種；至於縣內的各中小學，還是會前往各校施打。

衛生局指出，澎湖今年採購的2萬3650劑（4價）公費流感疫苗，以目前施打疫苗的進度，可望在10月底就用完，比起往年都要到11月用完，速度要快上半個月以上，時程上可能也來不及再增購疫苗來施打。

公費流感疫苗接種，以年滿6個月以上至國小入學前幼兒、國小至高中職等學生、50歲以上成人、具有高風險慢性病與罕見疾病及重大傷病患者、孕婦、6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及托育等為對象。

流感疫苗 衛生局 澎湖

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