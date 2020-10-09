影／流感疫苗開打第五天 小巷道內仍湧現排隊人龍

公費流感疫苗開打第五天，各地仍湧現大排長龍排隊打疫苗的情況，由於數量有限，許多長者一早就前往里辦公處等候，讓假日的小巷道出現大排長龍的特殊景象。

新北市民享里今天上午幫里內長者免費施打流感疫苗，里長簡美蓮表示，里內人口有兩千五百多人，長者眾多，今年因為新冠肺炎疫情嚴重，老人家怕感冒，施打疫苗的情況比往年踴躍，由於政府配發的疫苗只有150劑，許多老人怕打不到疫苗，一早就來里辦公處排隊索取號碼牌，一些行動不便的長者也在人龍中，讓她感到不捨，希望政府能配發更多的疫苗，讓長者不用跑那麼遠，省去舟車勞頓的不便。