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影／流感疫苗開打第五天 小巷道內仍湧現排隊人龍

攝影中心 / 記者杜建重/即時報導
新北市民享里上午幫里內長者施打流感疫苗，里辦公室外大排長龍，里長簡美蓮(左二)在室內一一提醒長者注意事項，加速施打疫苗的流程。記者杜建重／攝影
新北市民享里上午幫里內長者施打流感疫苗，里辦公室外大排長龍，里長簡美蓮(左二)在室內一一提醒長者注意事項，加速施打疫苗的流程。記者杜建重／攝影

公費流感疫苗開打第五天，各地仍湧現大排長龍排隊打疫苗的情況，由於數量有限，許多長者一早就前往里辦公處等候，讓假日的小巷道出現大排長龍的特殊景象。

新北市民享里今天上午幫里內長者免費施打流感疫苗，里長簡美蓮表示，里內人口有兩千五百多人，長者眾多，今年因為新冠肺炎疫情嚴重，老人家怕感冒，施打疫苗的情況比往年踴躍，由於政府配發的疫苗只有150劑，許多老人怕打不到疫苗，一早就來里辦公處排隊索取號碼牌，一些行動不便的長者也在人龍中，讓她感到不捨，希望政府能配發更多的疫苗，讓長者不用跑那麼遠，省去舟車勞頓的不便。

公費流感疫苗這幾天接種數量打破歷年紀錄，衛福部長陳時中說，民眾接種踴躍度高於預期，衛福部疾管署已緊急調整配送，預計本月廿二日前釋出八成疫苗，希望安定民心。

公費流感疫苗開打第五天，各地湧現大排長龍打疫苗的情況，由於數量有限，許多長者一早就前往里辦公處等候。記者杜建重／攝影
公費流感疫苗開打第五天，各地湧現大排長龍打疫苗的情況，由於數量有限，許多長者一早就前往里辦公處等候。記者杜建重／攝影
公費流感疫苗開打第五天，新北市民享里今天上午幫里內長者免費施打流感疫苗，一早就湧現大排長龍的景象。記者杜建重／攝影
公費流感疫苗開打第五天，新北市民享里今天上午幫里內長者免費施打流感疫苗，一早就湧現大排長龍的景象。記者杜建重／攝影
新北市民享里今天上午幫里內長者施打流感疫苗，里民相當踴躍，在門口排隊登記索取號碼牌。記者杜建重／攝影
新北市民享里今天上午幫里內長者施打流感疫苗，里民相當踴躍，在門口排隊登記索取號碼牌。記者杜建重／攝影
新北市民享里上午幫里內長者免費施打流感疫苗，情況踴躍。記者杜建重／攝影
新北市民享里上午幫里內長者免費施打流感疫苗，情況踴躍。記者杜建重／攝影

流感疫苗 衛福部

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