怕爆！雙北大醫院流感疫苗告急 第一線醫護搶打暴增1.5倍

公費流感疫苗開打才3天，就發生雙北大醫院疫苗告急。除了民眾接種踴躍，第一線醫護人員也有搶打跡象，3天累計接種7.5萬劑，比去年同期暴增1.5倍。

今年民眾接種公費流感疫苗相當踴躍，疾管署統計，開打3天，已接種126.3萬劑，為去年的1.5倍，也創下歷年新紀錄。台大醫院、國泰醫院等一度因疫苗用罄，暫停接種，但都已恢復。疾管署已加速配送疫苗到衛生所，也要求各衛生局要將疫苗優先提供給醫療院所。

有關疫苗告急之亂，疾管署副署長莊人祥接受中央社採訪時說，可能與今年9大類公費對象同時開打，加上今年有2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情，民眾健康意識提高，想在第一時間接種流感疫苗有關。

不只民眾踴躍接種公費流感疫苗，第一線醫療人員也有搶打跡象。台大醫院短短3天用掉5500劑，有2800劑用於第一線醫療人員。另有其他醫院員工也說，因擔心新冠肺炎疫情，醫院一開放接種，大家都急著搶，深怕打不到。

莊人祥說，今年流感疫苗不分公費對象同時開打，台北市和新北市衛生局把較多的疫苗量配送到衛生所、健康中心，社區接種打氣很旺，疫苗銷量很快。但一旦有醫院疫苗用完，衛生局手邊沒有疫苗可以應變，就可能出現今天上午的狀況。

第一線醫護人員也是公費接種對象，且醫事職登人員接種率目標是75%，避免醫院發生群聚。根據統計，今年開打3天，第一線醫護就打了7.5萬劑，比去年同期3萬劑多了1.5倍。

莊人祥表示，今年因新冠肺炎狀況特殊，醫護本來就是公費流感疫苗對象，接種疫苗實屬應當。但衛生局跟醫院應做好溝通，醫院端應提前報備接種計畫，衛生局也應及早應變，以免再度發生供貨不及狀況。目前除了雙北以外，其他縣市比較沒有聽說告急。

此外，莊人祥說，已經要求各衛生局要將疫苗優先配給醫療院所，若社區接種不夠，應引導民眾到醫療院所接種。不過，若有重大疫情，應避免到大醫院，而應到基層院所。

根據疾管署流感疫苗接種計畫，疫苗由疾管署統一採購，各衛生局收到疫苗後，要掌握時效在開打前發送到各接種單位。今年在10月5日前，疾管署已經發出超過200萬劑疫苗。

衛生局應規劃轄區合約院所的疫苗分配與管控標準及彈性調撥；且儘速將疫苗分到各衛生所、醫療院所。

疫苗撥發參考原則，依據醫療院所填報的人力配置統計表、名冊及接種意願，協商一定比率作為醫療院所醫護人員等接種所需的疫苗分配量；依據去年合約院所同時期單日或單週最大接種量或可供評估的可能接種量核算，以可提供3天至1週的接種需求量撥發疫苗。