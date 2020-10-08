高雄啟動流感疫苗合約院所配額調控 避免民眾撲空久候

今年公費流感疫苗已於10月5日開打，高雄市首日接種量即接近往年的2倍，短短3天就接種超過16萬劑。為確保65歲以上長者等高風險族群得以接種疫苗，高雄市政府衛生局宣布啟動各級醫療院所疫苗配額調控措施，後續將視疫苗到貨及民眾接種狀況機動調整，並請合約醫療院所公告接種流程及每日最大接種量，啟動現場號碼牌發放及預約制，避免民眾撲空或久候。

高雄市53歲邵先生昨晚到住家附近診所打公費流感疫苗，他說，每年一開打總是早早報到，有打疫苗顧健康較安心。

今年可能受疫情影響，施打情況比往年更踴躍，他晚間7點多到診所，診所排了30多人，等候1個多小時才排到。他說，擔心疫苗會供不應求。

高雄市衛生局表示，目前高雄市65歲以上長者接種完成率約16.45%，為營造群體免疫效應，避免長者感染流感引發嚴重併發症甚至死亡，衛生局提醒65歲以上長者儘速接種，並請民眾禮讓65歲以上高風險族群優先接種。衛生局也提醒75歲以上長者，如果尚未接種肺炎鏈球菌疫苗，可與流感疫苗同時接種，「左流右肺，保護加倍」。

高雄市疾管處長何惠彬表示，高雄市今年採購73萬350劑四價公費流感疫苗，已經有一半運到，因接下來都是分批到，民眾接種又非常踴躍，所以先啟動各級醫療院所疫苗配額調控措施因應。

衛生局建議民眾前往合約醫療院所前，先打電話詢問院所疫苗資訊及預約接種，以免撲空或排隊仍打不到疫苗。有關高雄市公費流感疫苗合約醫療院所及相關接種資訊，可逕至高雄市政府衛生局網站「流感疫苗專區」查詢。