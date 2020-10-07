挺復交案 江啟臣：盼台美友好由虛轉實 對中華民族有益

國民黨立院團在立法院院會提出「與美復交」決議案，被外界解讀是國民黨贊同民進黨「親美抗中」的路線。國民黨主席江啟臣上午受訪時強調，這是順應民進黨政府所提的台美關係比以前更好，也是維護台海和平安全，對中華民族有益的事。

江啟臣下午在中常會授證任命本會期立法院的黨團幹部，期待黨內立委做好在野黨監督、制衡的工作。江啟臣表示，提案要求蔡政府以具體作為落實台美友好，期待台美友好「由虛轉實」，更進一步保障國家安全。

江啟臣表示，未來國民黨團會擬定攻防節奏，在食安議題、修憲議題、國家安全、民生經濟等議題上，有更加令人期待的表現。

江啟臣說，本周六就是國慶日。身為中華民國的開國政黨，他永遠應該銘記109年前這一天，感謝挺身起義掀起辛亥革命浪潮的前人。國慶日當天，除了他會以國民黨黨主席的身份出席國慶大典外，國民黨也將在上午8點於中央黨部前舉行升旗典禮，邀請大家一起唱出國歌，讓中華民國永續發展、繁榮昌盛，R.O.C FOREVER。

江啟臣也提到10月25日台灣光復節，75年前的這一天，中華民國正式從日本政府手中接手台澎金馬的治理，結束長達50年的日本殖民統治。但這一天民進黨政府卻刻意忽視，在台灣逐漸被遺忘，因此國民黨已經著手規劃台灣光復節的系列活動，從學術性的研討會，到歡欣團聚的音樂會，讓大家不管是透過知性的探討，或是感性的歡慶，有機會更深思台灣光復的意義。