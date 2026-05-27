「台版Jennie」孫淑媚開球爆紅！158cm超神「逆齡穿搭3公式」 穿出滿滿大學生感

被封為「台版Jennie」的孫淑媚，日前受邀為台鋼雄鷹主場開球，一登場就引發熱烈討論。除了絕佳的狀態令人驚豔，她毫不費力的「逆齡穿搭術」更是亮點。身高僅158公分的她，不走刻意裝嫩的路線，而是善用日常單品拿捏絕佳比例，輕鬆營造出俐落且充滿青春氣息的氛圍。以下為她私服最愛的3大穿搭公式：

1. 寬鬆西裝外套營造「鬆弛感」

孫淑媚捨棄容易顯老的合身正式版型，偏好帶有Oversize感的西裝外套。只要內搭簡單的T恤或長裙，就能立刻帶出隨性又具層次感的街頭氛圍；特別是挑選灰色或深色等低彩度款式，對小個子女孩來說更是修飾身形的百搭利器。

2. 寬版丹寧破褲展現「街頭率性」

百搭不退流行的丹寧單品是孫淑媚的最愛。她特別選擇寬鬆、具垂墜感的刷色破褲，而非緊身褲型。當下半身呈現寬鬆輪廓時，上半身只需搭配短版球衣或合身衣物，就能有效優化整體比例，不僅讓腿部線條自然延伸，更瞬間將視覺年齡大幅降低。

3. 印花大學T自帶「青春濾鏡」

除了西裝外套與破褲的時髦感，大學T是孫淑媚完成逆齡造型的關鍵。她經常挑選印有卡通圖樣或寬鬆版型的大學T，單品本身就充滿青春活力，再巧妙搭配厚底短靴、迷你包或造型眼鏡，不需過多繁複裝飾，就能呈現出最自在、充滿活力的少女感。