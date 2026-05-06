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中醫大名醫遭冒名賣血糖機詐騙！ 院長氣發聲：這不是醫界問題，而是公共安全的問題

聯合新聞網／ 女子漾／編輯張念慈
中國醫藥大學新竹附設醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師謝明蓁，遭詐騙集團冒名，盜用照片與專業身份販售血糖機等醫療產品。圖片來源：中醫大提供
中國醫藥大學新竹附設醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師謝明蓁，遭詐騙集團冒名，盜用照片與專業身份販售血糖機等醫療產品。圖片來源：中醫大提供

「醫學中心名醫親自推薦」、「糖尿病患靠它不用再打胰島素」的血糖機廣告，最近在社群平台瘋傳，但這些看似專業的內容，竟然是詐騙！中國醫藥大學新竹附設醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師謝明蓁，近期遭不肖業者冒名，盜用照片、醫師身份與媒體版面販售血糖機等醫療產品。院長陳自諒直言，這已不只是普通消費詐騙，而是「醫療信任被系統性消耗」的公共安全問題。

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AI假醫療廣告越來越真　院長：醫療專業正被當成流量工具

陳自諒指出，謝明蓁醫師遭冒名用於網路廣告，販售血糖機等醫療產品，而這類事件其實近年已越來越常見。現在許多詐騙內容會透過AI生成假文章、偽造媒體版面、假病患故事與社群廣告操作，大量散播於各大平台。由於畫面與文字幾乎與真實新聞無異，甚至還會模仿醫師語氣，讓民眾很難分辨真假。

他坦言，當醫師名字與專業被任意剪貼、包裝，受損的不只是醫師個人權益，而是整體醫療體系的公信力「當醫療專業被當作流量工具使用時，沉默本身就是一種風險。」

他認為，未來主管機關不應只把這類事件視為一般消費詐騙，而應納入「醫療資訊治理」範疇，建立更有效率的跨平台通報與強制下架機制，同時要求平台業者對涉及醫療專業的內容進行基本驗證。

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謝明蓁醫師專攻糖尿病與甲狀腺疾病　長期推廣正確控糖觀念

遭冒名的謝明蓁醫師，目前為中國醫藥大學新竹附設醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師，長期投入糖尿病、甲狀腺疾病、肥胖與代謝症候群治療，也經常透過衛教與媒體分享健康知識。

她曾分享一名70多歲女性糖尿病患者案例。對方罹患第2型糖尿病長達30年，每天服用3種降血糖藥物，還需施打長效型胰島素，但血糖始終控制不穩。患者原本認為自己已經很克制飲食，甚至幾乎不碰白飯與麵類，沒想到問題其實藏在「看似健康」的食物裡。

聖女番茄也可能讓血糖飆高　患者靠監測找出關鍵

後來在謝明蓁建議下，患者開始使用24小時連續血糖監測裝置。這種裝置只需貼在手臂上，就能每5分鐘自動記錄血糖變化，協助患者了解進食、睡眠、運動後的身體反應。沒想到，患者透過數據才發現，平常最愛吃的芭樂與聖女番茄，竟成為血糖飆升原因。

謝明蓁指出，患者每次食用後，血糖甚至會飆升到250，遠高於正常飯後血糖標準。她也提醒，許多糖友會誤以為「不吃澱粉就等於控糖成功」，卻忽略水果中的天然糖分同樣會影響血糖。後來患者透過調整水果份量、進食時間與飲食比例，短短1個月血糖便逐漸穩定，甚至成功擺脫胰島素注射。

謝明蓁表示，現在連續血糖監測能幫助患者更了解自己的身體，但最重要的仍然是建立正確飲食與生活習慣，而不是迷信偏方或「神奇產品」。

「減脂七分靠飲食」　醫師：真正關鍵其實是習慣

除了糖尿病治療，謝明蓁也長期投入減重與代謝管理。

她曾協助一名40歲女性改善長達7年的產後肥胖問題。患者原本因工作忙碌，長期三餐不固定、愛吃炸物與甜食，檢查後甚至已進入糖尿病前期。後來透過飲食調整、增加蛋白質與纖維攝取，再搭配規律生活習慣，短短3個多月成功減重近20公斤。

謝明蓁認為，很多人會不斷尋找快速瘦身法、保健偏方與神奇產品，但真正重要的，其實是能否建立長期健康習慣：「減脂七分靠飲食，三分靠運動。」

中國醫藥大學新竹附設醫院院長 陳自諒。圖片來源：中醫大提供
中國醫藥大學新竹附設醫院院長 陳自諒。圖片來源：中醫大提供

醫師提醒：看到「名醫推薦」先做3件事

面對AI假醫療廣告越來越氾濫，陳自諒也提醒民眾，看到標榜「醫師推薦」、「醫院認證」的產品時，一定要先冷靜查證。

１．先確認來源是不是官方網站

很多詐騙廣告會盜用醫院Logo與醫師照片，但網址其實與醫院完全無關，甚至沒有正式聯絡資訊。

２．留意內容是否過度誇張

若出現「7天逆轉糖尿病」、「不用吃藥自然痊癒」、「醫師不敢公開的秘密」等字眼，就要提高警覺。

３．不要只相信截圖與假留言

現在許多病患見證、留言與採訪畫面都可能透過AI生成，購買前最好直接查詢醫院官網或向醫療院所確認。

陳自諒指出，醫療的核心是信任，而信任一旦被稀釋，重建將付出更高代價，在科技快速前進的今天，醫界不反對創新，但制度不能缺席。當醫療專業被當作流量工具使用時，沉默本身就是一種風險。這不只是醫界的問題，而是公共安全的問題。他也提醒，真正的健康管理從來沒有捷徑，與其迷信「名醫代言產品」，不如從每天的飲食、睡眠與生活習慣開始調整，才是真正能長久維持健康的方法。

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