快訊

經典賽Live／4局下古林睿煬再度完美封鎖！中華1：0南韓

蔡阿嘎「送2張WBC門票」！實測台灣人多愛玩Threads 6分鐘網友就找到

經典賽／把東京巨蛋當自己家 台灣球迷賽後「1舉動」紅到日本

聽新聞
0:00 / 0:00

4旅行社遭觀光署廢照 彩虹國際「1年內跳票4次繳不出保證金」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
交通部觀光署近日公告最新具法定公告事由旅行社名單，今年截至迄今共有4家旅行社遭廢照或撤照。聯合報系資料照
交通部觀光署近日公告最新具法定公告事由旅行社名單，今年截至迄今共有4家旅行社遭廢照或撤照。聯合報系資料照

寒假、春節連假雖結束，但春節賞櫻等旅遊行程仍設熱門，交通部觀光署近日公告最新具法定公告事由旅行社名單，今年截至迄今共有4家旅行社遭廢照或撤照，其中，彩虹國際旅行社1年內有4張支票因存款不足遭退票，且未辦理清償註記情形，經票據交換所公告為拒絕往來戶。

觀光署公告，今年截至3月5日共有4家旅行社遭廢止或撤銷旅行業執照，包含慶祥旅行社、草屯旅行社、跳跳島在地日常旅行社、彩虹國際旅行社，經中華民國旅行業品質保障協會公告出會，並經觀光署通知限期繳足旅行業保證金，屆期仍未繳足保證金。

其中，彩虹國際旅行社1年內有4張支票因存款不足繳不出保證金遭退票，且未辦理清償註記情形，經票據交換所公告自2月13日起為拒絕往來戶。

觀光署進一步指出，今年還有5家旅行業經核准及主管機關副知解散（註銷稅籍），包含樂皮旅行社、永豐旅旅行社、耀陽旅行社、非凡之旅旅行社、移動國際旅行社。

此外，觀光署也公告，有6家旅行業自行申報及主管機關副知停業（展延停業），包含歐樂旅行社、臺灣國際旅行社、華夏大地旅行社、亞新國際旅行社、小馬國際旅行社、享台灣旅行社，旅行社均得於停業期間申辦復業。

旅行社 觀光署

延伸閱讀

中東戰情緊迫 外交部助國人自以色列離境、觀光署公布旅遊團解約說明

美以空襲伊朗 台灣近2000旅客受影響

中東戰火波及　觀光署：28團773名旅客受影響

相關新聞

每7人就有1人骨鬆 女性增3.37倍死亡風險 醫籲三招保骨齡

女性在停經後，因雌激素急劇下降，骨質每年流失約1至2%，若缺乏運動、高鈉飲食、抽菸飲酒、罹患慢性病等，骨質流失的速度會加快。衛福部統計，國內女性65歲以上每7人就有1人患有骨質疏鬆。中華民國骨質疏鬆症學會資料顯示，50歲以上女性因骨鬆骨折與併發症的死亡風險，為男性3.37倍。

4旅行社遭觀光署廢照 彩虹國際「1年內跳票4次繳不出保證金」

寒假、春節連假雖結束，但春節賞櫻等旅遊行程仍設熱門，交通部觀光署近日公告最新具法定公告事由旅行社名單，今年截至迄今共有4家旅行社遭廢照或撤照，其中，彩虹國際旅行社1年內有4張支票因存款不足遭退票，且未辦理清償註記情形，經票據交換所公告為拒絕往來戶。

國道基金資金壓力升溫 高公局擬發行公債或借款因應

國道基金近年資金調度壓力升高。交通部高速公路局表示，因國道重大建設陸續推動，未來建設經費需求龐大，已初步規劃透過發行乙類公債或銀行借款等方式籌措資金，以支應後續建設支出。

台中東勢山林邊坡成私人垃圾場 彭啓明：別讓你的指尖成為山林浩劫

環境部長彭啓明日前於本報投書指出，文明的養成不在於宏大的口號，而在於獨處時的選擇，許多人認為隨手丟棄菸蒂或隨身垃圾只是小事，但在環境眼中，這卻是缺乏道德的品格展現。日前在社群媒體Threads上有民眾反映，台中東勢的山林邊坡成了私人垃圾場。彭啓明於臉書呼籲，別讓你的指尖，成為山林的浩劫。

纜車觀光不能只看風景 南韓1關鍵穩住產業鏈商機

日月潭纜車曾創下全年300萬人次遊客，爭相體驗跨越湖光山色的旅程。然而，隨著新鮮感退燒，以及陸客減少，搭乘人數逐漸下滑。國內多數纜車多為短程觀景用途，與國外長程山岳纜車模式相比，缺乏完整旅遊體驗與周邊產業支撐。專家與業者認為，纜車若要成為長期商機，必須結合完整旅遊規畫與產業鏈。

春寒料峭！明起恐有兩波冷氣團 吳德榮：低溫探10度以下

冬衣還不能收。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。