肌少症年齡降、關節炎盛行率高 醫：「想法跟不上動作」是警訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
景美醫院復健科主治醫師陳煒森說，根據台北榮總一項研究，我國50歲以上關節炎盛行率高達4成，最新2025年亞洲肌少症工作小組診斷共識，將肌少症篩檢年齡下修至50歲。記者林琮恩／攝影
景美醫院復健科主治醫師陳煒森說，根據台北榮總一項研究，我國50歲以上關節炎盛行率高達4成，最新2025年亞洲肌少症工作小組診斷共識，將肌少症篩檢年齡下修至50歲。記者林琮恩／攝影

我國50歲以上民眾關節炎盛行率達7成，亞洲肌少症篩檢年齡下修至50歲，復健科醫師指出，門診常見患者因關節、骨骼、肌肉、神經等部位慢性疼動就診，這些症狀與肌肉、骨骼流失有關，導致長者行動力下降，當民眾從位置上站立起身，或走到一旁取物等日常活動，「想法跟不上動作」時，就代表行動力已受影響，建議積極介入處置。

景美醫院復健科主治醫師陳煒森說，我國50歲以上關節炎盛行率高達4成，最新2025年亞洲肌少症工作小組診斷共識，將肌少症篩檢年齡下修至50歲，台灣骨質疏鬆學會調查顯示，我國50歲以上民眾，逾7成有骨質流失問題，而臨床觀察也顯示，50歲後民眾體力下降變快，神經傳導變慢，這些原因都會增加長輩跌倒機率，或影響日常行動力。

陳煒森指出，行動力變化多數不是「突然出現」，而是從日常生活中走路逐漸變慢、爬樓梯愈來愈吃力等面向逐漸影響病人，而行動力損失原因與神經、骨骼、關節、體力三大因素環環相扣，其中一項發生變化，行動力就會受到影響，長者可能因生活受影響而到醫院就醫，若尚未出現症狀者，則可藉由超音波、身體組成分析（InBody）與問卷調查等工具協助判斷。

除藉由診斷工具了解肌少症、骨質疏鬆發生情況，日常保養也很重要。陳煒森指出，避免行動力下降方式，須兼顧充足運動、補充營養2方向，建議行動力開始出現問的民眾，選擇活動幅度小，對關節較無傷害的運動，高強度爬樓梯運動，如101登高等就不適合，可選擇項目包括健走、游泳、騎單車、瑜伽等。

陳煒森指出，攝取非變性第二膠原蛋白（UC-II）與軟骨素等，可保護關節，攝取魚類、豆製品、雞蛋、牛奶等，則可幫助「長肌肉」，若要避免骨質不斷流失，即俗稱「存骨本」，則要補充足夠改職，建議每日攝取至少1000至1200毫克，維生素D也不可少，每日建議攝取至少600單位，其餘保養品則可補充維生素B群來維持體力，若天然食材攝取不易，也可選擇市售粉劑作為補充方式。

身體組成分析（InBody）等工具，可協助判斷長者行動力。記者林琮恩／攝影
身體組成分析（InBody）等工具，可協助判斷長者行動力。記者林琮恩／攝影

關節炎 骨質疏鬆 膠原蛋白

肌少症年齡降、關節炎盛行率高 醫：「想法跟不上動作」是警訊

