台灣女性生活內容平台「女子漾」宣布，啟動2026「優質創作者招募計畫」，廣邀熱愛文字與分享的你加入，成為女子漾專欄作家。凡通過審核，即可享有個人專欄、曝光推薦、內容分潤等多項創作者福利，讓「愛寫作」變成「被看見」的舞台。

「女子漾」以「陪你愛自己的每個樣子」為核心，內容橫跨美妝時尚、娛樂影劇、旅遊生活、情感關係、健康運動到職場成長，打造最懂台灣女性的多元內容平台。這裡有女孩們關心的話題、有共感的真實故事，也有專業觀點與流行趨勢。

今年，我們持續開放潛力創作者與文字作者招募，無論你是影評觀察家、旅遊生活達人、美妝穿搭控、還是熱愛分享情感觀點的故事者，都歡迎你加入「女子漾」創作行列，一起讓你的好文章被看見、被理解、被喜歡。

女子漾 邀你發表獨特觀點和生活分享

「女子漾」2026創作者招募！自媒體加分「愛寫作」變成「被看見」的舞台

「女子漾」隸屬聯合報系，要陪女孩們「愛自己的每個樣子」，以女孩們最感興趣的話題作出發，網站內容涵蓋五大面向：

1.美食旅遊：最夯展覽、旅遊推薦、打卡景點、好玩好吃的都在這裡。

2.愛漂亮：保養彩妝、流行時尚、穿搭分享、美甲美睫等，讓你變漂亮！

3.生活娛樂：影劇娛樂、好物推薦、育兒親職、閱讀學習、職涯發展好觀點。

4.有肌勵：健身運動、人物故事、專家開講、自我成長，給你肌力也給你激勵。

5.情慾愛情：兩性關係、婆媳問題、說不出口但好想知道的慾望性愛問題。

「女子漾」2026創作者招募！自媒體加分「愛寫作」變成「被看見」的舞台

加入創作者 千萬流量幫你被看到

「女子漾」鼓勵更多優質創作者加入平台，成為專欄作家，發表獨特觀點和生活分享。

如果你具備以下三點特質，歡迎加入創作者行列：

1.喜歡書寫文章：好多想法想說，最喜歡用文字交朋友，經營部落格尤佳。

2.熱愛社群互動：抖音、IG、YT、fb等社群平台的重度使用者。

3.熱情分享生活：我的生活好有趣，迫不及待想讓大家知道。

「女子漾」2026創作者招募！自媒體加分「愛寫作」變成「被看見」的舞台

經過審核通過的創作者，將可在「女子漾」平台上發表文章，合作每月議題增加文章曝光，同時享有創作者專屬福利，在「女子漾」官網有專屬個人頁面。

獲編輯優選推薦的文章，更將透過聯合新聞網各社群管道推播，用千萬流量增加你的曝光度。

在實質收益部分，「女子漾』創作者，可從曝光後的文章瀏覽量中獲取廣告分潤、贊助分潤，還可優先參與「女子漾」專案發稿。