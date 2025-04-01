Netflix韓劇《愛情發芽中》李先彬的透亮肌膚魔法！5大保養減肥秘訣馬上學起來

Netflix韓劇《愛情發芽中》自播出以來備受關注，是由李先彬和姜泰伍主演的浪漫愛情喜劇，更是姜泰伍退伍後首部作品，兩人因馬鈴薯結緣長出愛苗，共譜浪漫有趣的愛情故事。女主角李先彬繼先前演出《酒鬼都市女人們》後，再次受到臺灣粉絲關注。李先彬的甜美笑容與透亮肌膚是女孩們關注的熱門話題，她總是展現出健康透亮的光澤感，今天小編就為女孩們整理李先彬維持肌膚亮麗、身材纖細的秘訣，一起擁有仙女級美顏與完美體態！

1. 充足保濕

Netflix韓劇《愛情發芽中》李先彬5大保養減肥秘訣 圖/IG @sunbin_eyesmag

李先彬的肌膚總是充滿光澤，讓人忍不住想知道她的保養秘訣。充足的保濕就是她維持「水光肌」的關鍵！她特別注重肌膚的保濕度，當皮膚水分充足時，膚況自然穩定、妝容更服貼，整個人看起來也會更有精神。

2. 做好防曬

Netflix韓劇《愛情發芽中》李先彬5大保養減肥秘訣 圖/IG @sunbin_eyesmag

許多人以為防曬只需要在戶外或夏天時做，但李先彬的防曬習慣可是一年四季、室內室外都不間斷！紫外線是導致肌膚老化的最大元兇，做好防曬才能讓皮膚維持穩定狀態。李先彬即使待在室內，也不忘擦防曬，並且會選擇溫和的防曬品，避免因多次補擦而讓皮膚負擔太大。

3. 低澱粉、多蔬菜

Netflix韓劇《愛情發芽中》李先彬5大保養減肥秘訣 圖/IG @sunbin_eyesmag

想要擁有好身材，除了運動，飲食管理也很重要！李先彬會在特別需要瘦身時，減少在晚上攝取澱粉，多吃蔬菜與優質蛋白質，減少碳水攝取，避免囤積脂肪。

4. 勤勞運動

Netflix韓劇《愛情發芽中》李先彬5大保養減肥秘訣 圖/IG @sunbin_eyesmag

李先彬從起床開始就會保持身體活動，不會隨時坐著或躺著，而是跳舞、陪狗狗玩、整理家務等，還會利用零碎時間勤練深蹲或伸展，不管多忙，只要有機會就讓自己動起來，避免久坐造成代謝變慢。

5. 瑜伽

Netflix韓劇《愛情發芽中》李先彬5大保養減肥秘訣 圖/IG @sunbin_eyesmag

除了日常活動與深蹲運動，李先彬很喜歡的運動之一就是瑜珈。瑜珈能讓身體更柔軟、肌肉線條更緊緻，不僅幫助塑造修長腿型與緊實核心肌群，還有助舒緩壓力、放鬆心情，達到身心靈平衡。