2024Disney+暑假9部古裝劇強檔片單：《慶餘年》補齊一、二季、復仇天花板《墨雨雲間》、 神話仙俠劇《長相思》一、二季

2024暑假追劇不無聊，古裝劇迷們準備好大飽眼福吧！2024 Disney+ 古裝劇9部強檔推薦，除了復仇古裝劇《墨雨雲間》將於7月17日接力上線外，《慶餘年》首季、《長相思》第一、二季等都將陸續於7月強勢登場，從歷史傳奇到仙俠神話，好評新作到經典再現，全方位滿足你的追劇需求，趕快來看看這份超豪華的片單！

Disney+古裝劇推薦1. 《墨雨雲間》

復仇古裝劇中的佼佼者，《墨雨雲間》講述了淮鄉第一才女薛芳菲（吳謹言 飾）失去一切後，在中書令之女姜梨（楊超越 飾）的幫助下，以姜梨的身份重返京城，並與肅國公蕭蘅（王星越 飾）一同對抗不公，最終救出被誣陷入獄的父親，重獲新生。《墨雨雲間》將於 7 月 17 日上線。

Disney+古裝劇推薦2. 《慶餘年》第一季

身世神祕的少年範閒（張若昀 飾）從小生活在海邊小城，因老師的到訪，踏上了探尋身世之謎的旅程。在京都，範閒憑藉智謀與勇武成為年輕一代的佼佼者，歷經千辛萬苦，堅持正義與理想。《慶餘年》第一季將於 7 月 24 日登陸 Disney+，讓你一次看個過癮！

Disney+古裝劇推薦3. 《長相思》第一季

故事設定在上古時期，人、神、妖混居的世界中。流落大荒的皓翎王姬玖瑤（楊紫 飾）經歷百年顛沛之苦，失去了身份與容貌，成為玟小六。她的表哥西炎王子瑲玹（張晚意 飾）為了尋找她走遍各地，兩人重逢後攜手共渡難關。《長相思》第一季將帶你進入一個奇幻絕倫的仙俠世界。

Disney+古裝劇推薦4. 《長相思》第二季

在《長相思》第一季的基礎上，第二季接續瑲玹繼承王位後的故事。小夭因夫妻塗山璟（鄧為 飾）與防風意映（黃燦燦 飾）懷有小孩而心灰意冷，接受了赤水豐隆（王弘毅 飾）的政治聯姻。同時，塗山璟的知己相柳（檀健次 飾）也即將迎來悲壯的最終決戰。《長相思》一、二季近期上線，絕對不容錯過！

Disney+古裝劇推薦5. 《珍饈記》

講述年輕廚娘凌小小（何瑞賢 飾）立志成為「天下第一御廚」，憑藉超絕的廚藝與太子（王星越 飾）相識相知相愛的古裝宮廷劇。《珍饈記》雖然被稱為「低配版尚食」，但憑藉其甜寵劇的伎倆與搞笑元素，依然贏得了觀眾的喜愛。這部輕鬆撒糖的小甜劇將讓你的暑假充滿甜蜜笑聲。

6. 《皓鑭傳》

《皓鑭傳》講述了戰國末期，呂不韋（聶遠 飾）買下家破人亡的皓鑭（吳謹言 飾）後，經過重重險阻最終成為秦國王後，誕下始皇帝贏政的傳奇故事。劇中三人為了各自的目的結成同盟，最終收穫屬於自己的成功。

7. 《與鳳行》

靈界碧蒼王沈璃（趙麗穎 飾）因逃婚受傷墜落人間，偶遇下凡體驗生活的最後一位上古神君行止（林更新 飾），兩人攜手展開了一段強強聯合的新神話愛情故事。趙麗穎與林更新的再次合作，《與鳳行》將滿足你對仙俠劇的所有期待。

8. 《如懿傳》

由周迅、霍建華主演的《如懿傳》講述了烏拉那拉如懿與乾隆皇帝在清宮中的愛恨情仇。從青梅竹馬到迷失破滅的婚姻，如懿的堅韌與悲劇命運將讓你在這段歷史故事中沉醉不已。

9. 《鹿鼎記》

金庸武俠經典《鹿鼎記》，小人物韋小寶在不會任何武功的情況下，憑借智慧周旋於武林幫會和朝堂之間，最終成長為「鹿鼎公」。韋小寶的冒險故事將帶你走進充滿驚奇與幽默的江湖世界。

這個暑假，Disney+ 為你準備了一場古裝劇的饗宴，從復仇到仙俠、從歷史到愛情，無論你喜歡哪種類型，都能找到心儀的劇作。趕快準備好零食，坐在沙發上，一起享受這些精彩的古裝劇吧！