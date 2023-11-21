快訊

直播／藍白合進度膠著…對柯文哲最後呼籲 侯友宜臨時記者會

明天才要過110歲農曆生日 「全台最年長鄰長」疑洗澡滑倒…送醫昏迷離世

知名火鍋店爆職場霸凌！員工深夜遭甩巴掌、辱罵 北市勞動局發聲

《寧安如夢》王星越人氣碾壓男主張凌赫！5點認識21歲鮮肉男神、《為有暗香來》深情暗戀周也！

聯合新聞網／ 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：愛奇藝、為有暗香來@微博
圖片來源：愛奇藝、為有暗香來@微博

白鹿、張凌赫搭檔演出的《寧安如夢》熱播中，劇中男二王星越白月光的形象，真的讓人很難不愛上他呀！加上不久前才在《為有暗香來》深情演出，人氣再度更上層樓，今年年僅21歲的王星越，無論是顏值和演技都引發廣大觀眾關注，今天就讓我們一起來看看他的故事吧！

編輯推薦


金牌製作人于正力捧小生，21歲就締造3部代表作

2002年出生於中國湖南省岳陽市的王星越，本名王濤，從小喜歡唱歌，擅長吉他、羽毛球和游泳，長大後憑著優異成績考上了中國戲劇學院表演系，大二時參與反毒公益電影試鏡，帥氣過人的外型，獲得金牌製作人于正的青睞，年僅18歲就被于正經紀公司簽下，正式成為旗下藝人。

如今21歲就已經樹立起《周生如故 》、《為有暗香來》和《寧安如夢》3部代表作，而除了演員、明星之外，其實王星越還有另一個身分，就是他目前還是中央戲劇學院學生呢。


與白鹿三搭之緣、褪下古裝活脫脫小鮮肉一枚！

圖片來源：愛奇藝
圖片來源：愛奇藝

王星越以古裝劇的亮眼表現為人所熟知，劇中英姿煥發、翩翩君子的扮相，多了一份紳士的成熟氣息，令人印象深刻，現代造型的王星越可說是更加年輕帥氣了，妥妥的一枚小鮮肉，褪下古裝後眉清目秀、清新俊朗的外型，再次令人驚豔！

王星越與于正旗下的陸劇一姐白鹿特別有緣，兩人曾經在《周生如故》、《玉樓春》和《寧安如夢》華麗共演，3搭之緣令粉絲都備感熟悉。


《周生如故》腹黑男轉化為《寧安如夢》白月光

圖片來源：愛奇藝
圖片來源：愛奇藝

王星越在2021年憑著《周生如故》建立起知名度，劇中飾演廣陵王「劉子行」，對白鹿飾演的女主角「漼時宜」相當迷戀，最後賜任嘉倫演出的小南辰王「周生辰」剔骨之刑導致其凌遲慘死，促使「漼時宜」心碎躍下城牆殉情身亡，當時王星越被許多入戲的劇迷痛罵，直呼他的角色根本竟是恐怖情人！

如今王星越和白鹿在《寧安如夢》再度共演，他所飾演的清廉官吏「張遮」則搖身一變，成了白鹿心目中的白月光，在第一世當中，「姜雪寧」寧願死也要護他周全，兩者之間強烈的反差，讓王星越的兩樣演出備受熱議。

圖片來源：愛奇藝
圖片來源：愛奇藝


《為有暗香來》深情演出圈粉無數

王星越前陣子在《為有暗香來》演出香藥世家仲氏園家主「仲溪午」，一心暗戀周也飾演的女主角「華淺」，「仲溪午」出身高貴，是個溫潤如玉的守禮公子，他對「華淺」的愛從暗戀到「明戀」，愛得低調隱忍，深情不移，由始至終都沒有改變過心意。

王星越深情、專一的演出感動無數觀眾，憑著「仲溪午」一角再次於演藝生涯締造亮眼代表作。


2024搭檔吳磊、吳謹言，前途不可限量！


圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

王星越最近再憑《寧安如夢》走進觀眾視線，這位21歲的小鮮肉前途不可限量，不過才短短2年的時間就從配角熬到男一，他在去年的《珍饈記》首部擔任男主角，飾演皇太子（朱壽奎），搭檔《以家人之名》何瑞賢演出，這部劇是許凱、吳謹言《尚食》的姊妹篇，兩部戲都是描述宮廷和美食的愛情故事，2024年王星越將搭檔吳謹言共同演出《墨雨雲間》，前所未見的組合令劇迷大呼期待！

王星越也將在吳磊、趙今麥《在暴雪時分》和網路劇《暗影偵探》有精彩演出，粉絲們2024年又可以看到滿滿的王星越了！（歡呼）


編輯推薦

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！ 【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾

快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com

YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

延伸閱讀

Jennie今年最愛的「Clean Makeup」教學！4步驟學會「偽素顏」裸妝天花板，乾淨透亮妝面一次擁有！

「6」款耳圈染配色攻略，不用漂、高調、黑髮的配色一次看！

女生挑染大全：線條染、光線染、手刷染一次搞懂

學韓劇女王李聖經、IU這樣穿！4種Oversize T-shirt 懶人穿搭法，休閒感秒變身時髦單品！

相關新聞

《寧安如夢》王星越人氣碾壓男主張凌赫！5點認識21歲鮮肉男神、《為有暗香來》深情暗戀周也！

白鹿、張凌赫搭檔演出的《寧安如夢》熱播中，劇中男二王星越白月光的形象，真的讓人很難不愛上他呀！加上不久前才在《為有暗香來》深情演出，人氣再度更上層樓，今年年僅21歲的王星越，無論是顏值和演技都引發廣大觀眾關注，今天就讓我們一起來看看他的故事吧！

早餐店熱量陷阱 你都吃對了嗎 營養師告訴你地雷在哪

地雷級別的早餐，你天天吃它們嗎?該如何搭配出一天健康的早餐呢?今天營養師高敏敏就要來教你避開地雷，外食族也能輕鬆選擇健康均衡的早餐。

下半身瘦身攻略 只要四招 一個月後告別「梨形身材」

天冷吃多怕胖嗎? 別擔心！跟隨「下半身瘦身攻略」，輕鬆達成一個月告別粗腿、大屁股的目標。今天Youtuber 77 老大，將傳授四招攻略，和下半身肥胖煩惱說再見。

今生也請多指教！設計師太正被邀做模特兒 看透前世今生療癒情傷也療癒他人

ᴄʜᴇʟsᴇᴀ漾是粉絲破20萬的穿搭保養網紅，因為陪客戶拍攝設計案件而被發掘成為模特兒，過去她曾因遭劈腿試圖花錢作法喚回戀人，最後因理解前世今生因果終能放下，如今也擔任寵物療癒志工，幫助更多人今生可以活出光彩。女性網站「女子漾」鼓勵人們「愛自己的每個樣子」，ᴄʜᴇʟsᴇᴀ漾接受女子漾專訪，分享從不自信的困境，到如今能助人更好的轉變歷程。

【自我檢測】三大題目測你的三高風險有多高？簡單測試幫你健康保本

由於飲食和生活習慣在三高疾病的演變中扮演相當重要的角色，透過檢測飲食和生活習慣，再加上家族史等三高風險因子的評估，我們可粗略地了解自己三高的風險。

減脂也能很享瘦 懶人必學常備菜 豆腐海帶芽和風沙拉

在減肥的過程中，輕食沙拉成為眾多人的首選，除了健康的蔬果外，補充蛋白質也很重要。今天主廚MASA現教大家一款不需開火就能快速完成又營養豐富的豆腐海帶芽和風沙拉，趕快點開影片看看吧!

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。