《寧安如夢》王星越人氣碾壓男主張凌赫！5點認識21歲鮮肉男神、《為有暗香來》深情暗戀周也！

白鹿、張凌赫搭檔演出的《寧安如夢》熱播中，劇中男二王星越白月光的形象，真的讓人很難不愛上他呀！加上不久前才在《為有暗香來》深情演出，人氣再度更上層樓，今年年僅21歲的王星越，無論是顏值和演技都引發廣大觀眾關注，今天就讓我們一起來看看他的故事吧！





金牌製作人于正力捧小生，21歲就締造3部代表作

2002年出生於中國湖南省岳陽市的王星越，本名王濤，從小喜歡唱歌，擅長吉他、羽毛球和游泳，長大後憑著優異成績考上了中國戲劇學院表演系，大二時參與反毒公益電影試鏡，帥氣過人的外型，獲得金牌製作人于正的青睞，年僅18歲就被于正經紀公司簽下，正式成為旗下藝人。

如今21歲就已經樹立起《周生如故 》、《為有暗香來》和《寧安如夢》3部代表作，而除了演員、明星之外，其實王星越還有另一個身分，就是他目前還是中央戲劇學院學生呢。





與白鹿三搭之緣、褪下古裝活脫脫小鮮肉一枚！

圖片來源：愛奇藝

王星越以古裝劇的亮眼表現為人所熟知，劇中英姿煥發、翩翩君子的扮相，多了一份紳士的成熟氣息，令人印象深刻，現代造型的王星越可說是更加年輕帥氣了，妥妥的一枚小鮮肉，褪下古裝後眉清目秀、清新俊朗的外型，再次令人驚豔！

王星越與于正旗下的陸劇一姐白鹿特別有緣，兩人曾經在《周生如故》、《玉樓春》和《寧安如夢》華麗共演，3搭之緣令粉絲都備感熟悉。





《周生如故》腹黑男轉化為《寧安如夢》白月光

圖片來源：愛奇藝

王星越在2021年憑著《周生如故》建立起知名度，劇中飾演廣陵王「劉子行」，對白鹿飾演的女主角「漼時宜」相當迷戀，最後賜任嘉倫演出的小南辰王「周生辰」剔骨之刑導致其凌遲慘死，促使「漼時宜」心碎躍下城牆殉情身亡，當時王星越被許多入戲的劇迷痛罵，直呼他的角色根本竟是恐怖情人！

如今王星越和白鹿在《寧安如夢》再度共演，他所飾演的清廉官吏「張遮」則搖身一變，成了白鹿心目中的白月光，在第一世當中，「姜雪寧」寧願死也要護他周全，兩者之間強烈的反差，讓王星越的兩樣演出備受熱議。

圖片來源：愛奇藝





《為有暗香來》深情演出圈粉無數

王星越前陣子在《為有暗香來》演出香藥世家仲氏園家主「仲溪午」，一心暗戀周也飾演的女主角「華淺」，「仲溪午」出身高貴，是個溫潤如玉的守禮公子，他對「華淺」的愛從暗戀到「明戀」，愛得低調隱忍，深情不移，由始至終都沒有改變過心意。

王星越深情、專一的演出感動無數觀眾，憑著「仲溪午」一角再次於演藝生涯締造亮眼代表作。





2024搭檔吳磊、吳謹言，前途不可限量！



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王星越最近再憑《寧安如夢》走進觀眾視線，這位21歲的小鮮肉前途不可限量，不過才短短2年的時間就從配角熬到男一，他在去年的《珍饈記》首部擔任男主角，飾演皇太子（朱壽奎），搭檔《以家人之名》何瑞賢演出，這部劇是許凱、吳謹言《尚食》的姊妹篇，兩部戲都是描述宮廷和美食的愛情故事，2024年王星越將搭檔吳謹言共同演出《墨雨雲間》，前所未見的組合令劇迷大呼期待！

王星越也將在吳磊、趙今麥《在暴雪時分》和網路劇《暗影偵探》有精彩演出，粉絲們2024年又可以看到滿滿的王星越了！（歡呼）



