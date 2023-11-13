2023 最火秋冬韓系穿搭單品推薦 Top 3！一起來當韓妞吧！

最近的天氣是不是已經開始漸漸地感受到秋意來襲了呢！微風吹來已經有些許涼感，秋天是最適合 city walk 熱潮出美照的高峰季節！大家在享受秋日時光的同時，也一起來看看今年 2023 韓國路上的小姊姊們都怎麼為秋冬做搭配吧！讓我們一起為衣櫃添加今年最火的秋冬單品！

Top 3: 短版小外套、針織外套

<圖片來源: IG Wonlog>

像現在天氣還不到非常冷時，最好搭配的單品莫過於短版小外套、針織薄款外套了！

可以依照圖中示範的韓國穿搭博主 Ｗonlog小姊姊，裡面簡單選擇一件素色Ｔ恤或襯衫，下半身搭配不管是長裙、短裙或褲裝，再套上外面那一件重點短版小外套或針織外套後，時尚感瞬間提升！

Top 2: 糖果色針織毛衣

<圖片來源: IG Kimehwa>

又或者你想當一個懶人，可同時又不想太過無趣？這邊教你簡單套上一件糖果色毛衣、針織衣也是可以很時髦！

照片上的韓國小姊姊選擇簡單卻不失造型的毛衣做出慵懶感穿搭，而搭配的糖果色系上衣是一切重點！

大膽選擇糖果色系單品讓你看起來不僅更有活力，同時增添了許多青春活潑感！也不會讓整體穿搭過於單調乏味！

Top 1: 經典不敗皮衣外套

<圖片來源: IG Wonlog>

當天氣變得更涼時，就可以拿出經典萬年不敗單品：皮衣外套！皮衣外套可以說是怎麼搭配怎麼好看，歷久不衰的超強單品！

圖片來源：微博@趙露思

不管你是想搭配褲裝或裙裝；想走歐美風或韓系風，沒有一項是皮衣外套無法駕馭的風格！

圖片來源：IG@hannah_quinlivan

在秋冬這種最適合做穿搭的季節，趕緊為你的衣櫃添加新朋友吧！穿上美美的衣服心情也會更加美麗喔！