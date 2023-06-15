外國人這樣玩九份！必吃古早味草阿粿 夢幻夜景住宿請收藏

九份景點怎麼玩？九份老街特色景點有哪些？在這充滿懷舊風情的小鎮，除了欣賞風景和探索街巷，一定要品嚐這些美食。影片首先帶大家來嚐九份的特色小吃，龍鳳腿，以魚漿製成的肉糰包覆著魷魚絲，再經過炸製而成。這道小吃外酥內嫩，魚漿的鮮美和魷魚的嚼勁完美結合，給人一種獨特的口感享受。

接著帶大家來逛九份老街，古早味阿蘭草仔粿，也是九份著名的點心之一，以綠色的綠豆糊包裹著Q彈的麻糬，每口咬下去都能感受到濃郁的綠豆香味和麻糬的滑嫩口感。這道美食不僅受到當地人的喜愛，連外國遊客都對它讚不絕口。

而九份也以芋園聞名，包括芋頭冰、芋頭湯、芋頭糕等。每一種產品都散發著濃郁的芋頭香氣，口感細膩滑潤，是夏天消暑的最佳選擇。

最後是民宿的推薦，漫山逸旅擁有海景第一排，超大落地窗，美麗的風景和文化氛圍盡收眼底，可以說是九份最頂級的景觀住宿享受；來北部還不知道要去哪旅遊嗎? 趕緊點開影片跟著YouTube Hwan&Nic 一起出遊吧！還想知道更多美食旅遊資訊嗎，趕快訂閱關注女子漾吧！