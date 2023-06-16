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台北火鍋吃到飽再+1！海鮮肉類甜點通通一站滿足 超高CP值別錯過
大家好，今天要來介紹的吃到飽美食是位於西門町的新千葉火鍋，影片中介紹了許多菜色，從小吃常見的黑白切、主餐熟食區的海鮮、壽司、火鍋肉品、蔬菜，咖啡廳下午茶點心，水果、酒、汽水、霜淇淋櫃等多樣豐富的菜色，可以說是應有盡有。
影片中提及了三種吃到飽的點餐方案，到底怎麼選最划算呢? YouTuber玩物人生推薦，其中649方案有三種蝦子，天使紅蝦、海大蝦、黑虎草蝦，雖然黑虎草蝦口感較佳，但449方案的白蝦其實就已經很新鮮、Q彈，喜歡吃蝦的朋友可以參考看看。
而549的螃蟹方案也蠻推薦的，畢竟五百多塊就能吃到螃蟹，還有啤酒喝到飽，算是不錯的；如果單純只是想喝湯吃肉的話，建議點最便宜的449方案就可以了。
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