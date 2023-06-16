快訊

真的「吃錢」！哥倫比亞警勒索商人被逮 急吞「一疊鈔票」送醫

性騷案民進黨今處理！蔡沐霖反擊：受害黨工曲解善意...我說的是「滿腹火」

「凶宅也可以」8旬老人租不到房 問題不在房東而是政府

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北火鍋吃到飽再+1！海鮮肉類甜點通通一站滿足 超高CP值別錯過

聯合新聞網／ 女子漾／編輯譚麗敏
圖片來源:canva
圖片來源:canva

大家好，今天要來介紹的吃到飽美食是位於西門町的新千葉火鍋，影片中介紹了許多菜色，從小吃常見的黑白切、主餐熟食區的海鮮、壽司、火鍋肉品、蔬菜，咖啡廳下午茶點心，水果、酒、汽水、霜淇淋櫃等多樣豐富的菜色，可以說是應有盡有。

影片中提及了三種吃到飽的點餐方案，到底怎麼選最划算呢? YouTuber玩物人生推薦，其中649方案有三種蝦子，天使紅蝦、海大蝦、黑虎草蝦，雖然黑虎草蝦口感較佳，但449方案的白蝦其實就已經很新鮮、Q彈，喜歡吃蝦的朋友可以參考看看。

而549的螃蟹方案也蠻推薦的，畢竟五百多塊就能吃到螃蟹，還有啤酒喝到飽，算是不錯的；如果單純只是想喝湯吃肉的話，建議點最便宜的449方案就可以了。

還想知道更多美食旅遊資訊嗎，趕快訂閱關注女子漾吧！

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com

【延伸閱讀】小個子、梨形女孩必收！5款極簡白裙春夏穿搭　帶妳變身飄逸仙氣小姐姐

【延伸閱讀】IG限動素材大補帖！質感手寫字、極簡風GIF　存起來讓妳的版面美感加分吧！

火鍋 吃到飽

相關新聞

台北火鍋吃到飽再+1！海鮮肉類甜點通通一站滿足 超高CP值別錯過

大家好，今天要來介紹的吃到飽美食是位於西門町的新千葉火鍋，影片中介紹了許多菜色，海鮮、壽司、火鍋肉品、蔬菜，咖啡廳下午茶點心等，可以說是應有盡有。

妻子的復仇真實版！夫婚前劈腿、婚後有小三 她被迫淨身出戶 狠甩16公斤變超美 摘健美冠軍

對Genie來說，婚姻是她人生中最大的挫敗。15歲就愛上另一半，以為從此王子和公主會過著幸福快樂的日子，卻只換來背叛、謊言、情緒勒索。 被迫淨身出戶離婚後，Genie甩肉16公斤，成為超美健身教練，勵志故事根本就是「妻子的復仇真實版！」女性網站「女子漾」鼓勵人們「愛自己的每個樣子」，Genie接受女子漾專訪，分享蛻變的心路歷程。

薄唇女孩學起來！打造性感微笑唇化妝術　關鍵原來是「這字型」輪廓線

想擁有女藝人般水嫩嘟嘟的性感豐唇，卻是天生偏薄的嘴唇女孩嗎？別擔心！以下幾招豐唇化妝術起來，幫妳重新打造完美微笑線！

外國人這樣玩九份！必吃古早味草阿粿 夢幻夜景住宿請收藏

九份景點怎麼玩？九份老街特色景點有哪些？在這充滿懷舊風情的小鎮，除了欣賞風景和探索街巷，一定要品嚐這些美食。

7個成為高級感女生的微習慣　一起來鍛鍊優雅迷人的氣質吧！

不知道大家有沒有發現，有些女生雖然長相不算是最漂亮的，但全身上下總散發出一種迷人的氣質，到底這些靈魂優雅、從骨子裡散發出自信的女性，平常都養成了些什麼習慣呢？以下這些生活小習慣，讓妳透過後天培養，也能成為氣質出眾的女生！

想瘦身請進！挑戰韓國女團地獄訓練菜單 擁有川字肌、翹臀可以這樣做

韓國女團成員常常展現出令人羨慕的纖細身材和健康的外貌，而背後的辛勤訓練和嚴格的飲食管理功不可沒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦