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想瘦身請進！挑戰韓國女團地獄菜單 一個月後腰圍變化曝光

聯合新聞網／ 女子漾／編輯譚麗敏
圖片來源:canva
圖片來源:canva

韓國女團成員常常展現出令人羨慕的纖細身材和健康的外貌，而背後的辛勤訓練和嚴格的飲食管理功不可沒。許多人好奇，是否可以通過模仿韓國女團的地獄訓練菜單，在一個月的時間內成功瘦身呢？今天YouTuber子葉就要來實測給大家看!

影片中提到的地獄訓練菜單，如開合跳100次，波比跳100次(25下4組) 、仰臥起坐75次等，看完這些腹肌菜單，想必大家應該都很驚訝，這有辦法完成嗎? YouTube子葉在影片中提到，之前在網路上看到的分享，堅持運動的成功心法是，把自己假想成某一位你很欣賞的成功人士(偶像或尊敬的人)，日常生活中帶入此人的想法，如學拳擊很辛苦很累想要放棄時，如果是他，遇到這樣的問題時，他會如何做選擇、決策，或許就會有動力堅持繼續前進。

需注意的是，每個人的身體狀況和需求不同，小編在這裡也提醒大家，如果是很久沒有運動的人，建議採循序漸進的方式慢慢增加訓練強度，否則可能會造成運動傷害，另外大家做完運動後，記得務必要拉筋伸展。

最後，大家好奇YouTuber子葉到底有沒有挑戰成功呢，趕快點開影片一探究竟吧！想了解更多如何健康減重的知識嗎，趕快訂閱關注女子漾吧！

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