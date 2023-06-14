快訊

反駁陳乃瑜「差點被性侵」指控 朱凱翔：結婚時她還要帖子

觀念不合就拒收孩子 幼兒園為何面試家長要列出家族圖？

游淑慧爆政院顧問鄭宏輝性騷 車上強吻、解拉鍊曝下體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

比基尼挑選攻略不踩雷！修飾臀型、包覆強 梨形姊妹必收藏

聯合新聞網／ 女子漾／編輯譚麗敏
圖片來源：canva
圖片來源：canva

各位水水們，時序又到了去海邊的季節啦！你們已經規劃好要去哪拍美照，卻還在煩惱泳裝到底要怎麼挑嗎？到底怎麼樣的比基尼，才能看起來顯瘦又顯身材？根據編輯調查，市場上的比基尼，分為一般版、高腰版、平口或三角式等。除此之外還有連身泳裝，又分成保守款、挖腰、大露背款等等。款式眾多眼花撩亂，完全不知該從何下手。

別擔心今天YouTuber莫娜就要來為大家介紹，如何在各種品牌與剪裁中，挑選出最適合自己身材的泳裝，趕緊一起看下去吧！

Muii

款式版型多、可選花色、客製化、衝浪自由潛水都可以、購買前記得尺寸要看好，價格約落在1000-4000之間。

SurfAce Apparel

花色選擇較少但很獨特，呈現胸型較自然，背式綁帶穿脫方便，胸部也可牢牢穩固住，衝浪、潛水、日常穿搭皆適合。

Hotsauce

採用特殊潛水布料，無任何襯墊需搭配胸貼，海上工作者必備泳裝，風格偏歐美。

TIMU

適合喜歡風格強烈大膽的人，選材較獨特前衛。

ICY LAVA

款式不多但都很有設計感，走機能路線，運動型泳裝也能有形好看， 胸墊偏厚但可自行更換，包覆性佳。

ＷAVE SHINE&AIR SPACE

款式眾多，時尚有形，但容易撞衫。

想了解更詳細的泳裝挑選介紹嗎?趕快點開影片跟著莫娜一起挑選，穿著舒適和自信的泳裝，享受夏日的樂趣吧！想知道更多顯瘦穿搭，請鎖定女子漾唷！

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com

編輯推薦

比基尼 夏天

相關新聞

就是愛台灣！笑容甜到出蜜 藥師帶國旗爬山：要讓世界知道台灣有多美！

「這個笑容，甜死人了啦！」藥師蔡明秀每次在社群媒體上分享登山照片，總會引來一陣驚呼，她也常帶著國旗登百岳，用超甜笑容，希望讓世界知道台灣有多美！蔡明秀接受全新女性網站「女子漾」專訪，表示過去的自己也曾迷失方向，覺得人生不夠美好，現在可以自信微笑，全都是因為找回「愛自己的每個樣子」的能量。

仙氣滿滿警察節！盤點全台6大「高顏值警花」真人娜美身材X絕美容顏 直接戀愛

你們知道一年一度的警察節又要到了嗎？每到6月15日許多人都會站出來慰勞警察們的辛勞，雖然警察常帶給人嚴肅、正經的印象，但即便如此還是有不少「正妹女警」頗受歡迎，下面編輯化身調查員，幫大家蒐集「全台6大高顏值警花」一起來看看有誰吧！

比基尼挑選攻略不踩雷！修飾臀型、包覆強 梨形姊妹必收藏

各位朋友們，又到了去海邊的季節，規劃好要去哪拍美照，卻還在煩惱泳裝到底要怎麼挑，才能看起來顯瘦又顯身材?

0-3歲經典童書推薦　五本讓孩子們讀不膩的優質選讀

親子共讀的好處多多，不但能讓孩子在閱讀中學習，還能獲得和父母的專屬親密時光，想幫孩子添購新書，卻不知道挑哪本好嗎？以下精選幾本0-3歲童書給各位爸爸媽媽參考，一起用好書陪著孩子們成長吧！

改善骨盆前頃運動小妙招 揮別小腹凸！每日10分鐘就能高效矯正

骨盆前傾是許多人常見的體態問題，它不僅影響了身材比例，還可能導致腰痛和不良姿勢，但透過一些簡單的方法和運動，可改善此問題。

你不是真正的快樂？提升幸福感的7個心理學小秘訣

在生活中總會有某些時刻，感覺忘記了什麼是真正的快樂，對什麼事都提不起勁來，無論是喝酒買醉、大吃大喝或瘋狂追劇，都無法燃起你對生活的熱情，根據賓州大學心理學教授指出，幸福感的來源包括，社會參與、良好的人際關係、成就感及生活的目的性，雖然每個人對幸福追求的定義不同，但以下幾項心理學證實有效的秘訣，帶你從簡單又有秩序的小行為著手起，重新感受生活的美好瞬間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦