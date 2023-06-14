比基尼挑選攻略不踩雷！修飾臀型、包覆強 梨形姊妹必收藏

各位水水們，時序又到了去海邊的季節啦！你們已經規劃好要去哪拍美照，卻還在煩惱泳裝到底要怎麼挑嗎？到底怎麼樣的比基尼，才能看起來顯瘦又顯身材？根據編輯調查，市場上的比基尼，分為一般版、高腰版、平口或三角式等。除此之外還有連身泳裝，又分成保守款、挖腰、大露背款等等。款式眾多眼花撩亂，完全不知該從何下手。

別擔心今天YouTuber莫娜就要來為大家介紹，如何在各種品牌與剪裁中，挑選出最適合自己身材的泳裝，趕緊一起看下去吧！

Muii

款式版型多、可選花色、客製化、衝浪自由潛水都可以、購買前記得尺寸要看好，價格約落在1000-4000之間。

SurfAce Apparel

花色選擇較少但很獨特，呈現胸型較自然，背式綁帶穿脫方便，胸部也可牢牢穩固住，衝浪、潛水、日常穿搭皆適合。

Hotsauce

採用特殊潛水布料，無任何襯墊需搭配胸貼，海上工作者必備泳裝，風格偏歐美。

TIMU

適合喜歡風格強烈大膽的人，選材較獨特前衛。

ICY LAVA

款式不多但都很有設計感，走機能路線，運動型泳裝也能有形好看， 胸墊偏厚但可自行更換，包覆性佳。

ＷAVE SHINE&AIR SPACE

款式眾多，時尚有形，但容易撞衫。

想了解更詳細的泳裝挑選介紹嗎?趕快點開影片跟著莫娜一起挑選，穿著舒適和自信的泳裝，享受夏日的樂趣吧！想知道更多顯瘦穿搭，請鎖定女子漾唷！