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台南旅遊行程這樣排！25處必拜訪美食景點 懶人包大公開

聯合新聞網／ 女子漾／編輯譚麗敏
圖片來源:canva
圖片來源:canva

有「旅游首都」之稱的台南是一座充滿美食和歷史文化的城市，吸引許多旅遊愛好者。來到台南你可以一邊品嚐在地美食，一邊遊覽豐富景點，一次滿足所有的旅遊慾望，可面對琳琅滿目的旅游推薦你是不是也感到眼花撩亂呢？YouTuber張嘴嘴就將台南所有必吃必玩的景點一一向觀眾介紹，並將他紀錄成影片分享，下面我們就跟著張嘴嘴的腳步一起雲游台南吧！

台南是個從古早味的小吃到創意料理，每一口都會讓你驚艷的地方。影片中介紹了多間美食，葉家小卷米粉、豬飼料柑仔店、富盛號碗粿、吻鑽糖半熟乳酪塔專門店、福昇小食、輝哥本土牛肉湯等，都是來到台南必嚐的經典美食。

吃飽喝足後，張嘴嘴帶我們來探索台南的必去景點。台南擁有豐富的歷史和文化遺產，赤嵌樓、安平定情碼頭-德陽艦園區、奇美博物館、十鼓仁糖文創園區等，其中十鼓仁糖文創園區還有許多刺激及台灣少見的遊樂設施供遊客體驗，想解放生活壓力的你們，不妨來這邊大叫抒壓吧！若害怕十鼓糖廠的遊樂設施，也可規劃遊走台南的歷史古蹟，台南古蹟歷史悠久，因此也非常適合做為親子出遊寓教於樂的選擇喔！

還不知道來台南要吃什麼玩什麼嗎？趕快點擊影片，跟著張嘴嘴一起出發台南！想知道更多美食旅遊資訊，記得訂閱關注女子漾！

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台南 美食 觀光景點

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