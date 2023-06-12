北部吃不到！雲林在地隱藏美食 饕客驚喊：人間美味
說到二吉軒豆漿，想必大家都不陌生，但你知道二吉軒豆漿其實是一間中式早點店嗎？今天YouTuber德瑞克與阿肥貓帶我們來到位於雲林斗六的二吉軒豆漿總店。
二吉軒豆漿不僅只有販售豆漿，店內還提供了多樣的中式早餐，其中有一口味的蛋餅非常特別，外層除了一般的蛋餅皮外，還裹上一層豆皮，以其獨特的口感和豐富的內餡，讓人一嚐就難以忘懷。喜歡豆皮或是來雲林旅遊的親朋好友們，有機會一定要嚐嚐！要注意的是，豆皮蛋餅是菜單上沒有的隱藏版美食，要親自跟老闆點餐才能吃到喔！
不只豆皮蛋餅，二吉軒也販售各式中式點心，宵夜時段也有開啟，大家若是到雲林遊玩，可以將此納入行程中唷！
除了上述推薦的店家之外，雲林斗六還有許多在地獨有的特色小店。饗客熱情推薦，如京城北方麵食館，周邊交通方便之外，店內的菜單品項也非常豐富，湯包、大餅、牛肉麵更是不能錯過的特色料理；光字號涼麵，老闆手工熬煮的芝麻醬與獨家配方醬汁，配上自製小菜，僅僅只是一碗涼麵，卻能品嚐到濃濃的在地家鄉味。
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