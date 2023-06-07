大吃美食還能瘦！減重醫生親授「5招越吃越瘦」小撇步

減肥忌口好困難？想吃美食的慾望好難控制，今天就讓吳醫師來教您，如何吃得健康又同時擁有令人垂涎的辣妹曲線！吳醫師提到，其實減肥80%重要的是飲食控管，20%運動。因工作壓抑或是心情不好造成的情緒性、過度壓抑進食、吃錯食物，其實都會讓腦子不容易飽。

以下是吳醫師的飲食控制五大要點，想大吃美食還能瘦的你趕緊筆記吧！

要點一：正餐必須吃飽，依據水、肉、菜、飯、果這個順序，正餐時間先讓健康營養成分充足的食物買足身體的需求，少鹽、辛香料調味，吃食材原本的味道，久而久之其實就會習慣清淡的口味。 要點二：正念飲食，想吃零食時，問自己的身體是如何的飢餓，吃得時候從外觀香氣滋味，好好品嘗。想像食物的來源、運輸、烹調過程，自己看到食物，身體對它的感受，唾液分泌、呼吸、飢餓程度等，一到十分，給它定義一個分數，了解自己有多飢餓。 要點三：增加取得食物的困難性，如只放食材，不放零食，想吃時只能從頭開始準備與烹煮，刪除外送軟體等。 要點四：減少誘惑，加工食品和精緻糖少碰。 要點五：零食替代法，嘴饞時，如想吃巧克力，將一般巧克力換成85％黑巧克力。

影片中建議了多種食物的替代方案與減肥飲食小技巧，趕快點擊影片，跟著吳醫師一起吃得營養開心，瘦的舒服沒壓力。