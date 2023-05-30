在地人也狂推！台中美食TOP4 一路吃到宵夜 只怪肚子容量裝不下

來台中玩還不知道要吃什麼嗎?今天就跟著YT的德瑞克與阿肥貓，一起展開在地人推薦的美食之旅吧!

首先來到影片中介紹的第一間，「大紅燈籠東北酸菜白肉鍋」，所有餐點的食材與製作過程全都是老闆親自處理，吃到美味更吃到滿滿的健康，以為要吃「酸菜白肉鍋」就要一大群朋友一起來吃嗎?這間也有推出不少個人可以享用的餐點，像是麵食、餃子或是其他家常小點，總體來說，很值得列為台中美食的口袋名單!

第二間，「呷味亭專業滷味」，他們家的滷汁是純中藥熬煮，微帶點甜味。麻辣口味像是四川麻辣的感覺，可以聞到淡淡花椒香味。滷味種類多，晚餐不知道要吃什麼或是單純想吃個宵夜時，這家店是個不錯的選擇。

第三間，「佐原拉麵」主打豚骨湯頭為基底並可客製化的拉麵店，豚骨湯頭濃郁，店家堅持湯頭每日新鮮熬煮，叉燒肉肥瘦相間的厚度及份量還很大器，還有叉燒飯也是必點!

最後一間，「勳大牛肉麵」，喜歡吃牛肉麵的朋友有福了。原汁湯頭是每日用牛骨和蔬菜熬煮，牛香十足，又帶蔬菜本身的甘甜口感，還有些許辛香料的香氣，濃郁卻爽口，口味很有記憶點。牛肉的部分是選用牛腱肉，肉質細緻不乾柴，略帶點筋，嚼起來更有口感。番茄湯底是勳大牛肉麵的熱門湯底，番茄香氣飽滿，湯頭喝起來微酸甜，醇順又涮嘴。麵條可以選擇細麵或刀切麵，喜歡嚼嚼口感的朋友推薦可以點刀切麵。

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