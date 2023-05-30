想瘦身看過來！「一招」成功減重20公斤 不復胖秘訣大公開

今天要來公開魏醫師的減肥秘訣，影片中提到，在瘦下來之前，魏醫師曾經達到了90公斤，朋友聚餐來者不拒、為了不放浪費食物而充當家人的廚餘桶。那魏醫師又是因為什麼原因而下定決心要減重呢?

影片中提到，肥胖跟很多疾病都有關係之外，也是魏醫師的核心業務之一。一開始嘗試運動的方式來減重，也試過打減肥針，但事實上前者如果未與飲食一起搭配做調整，很容易會因為飲食代償增加而失敗，後者則是因藥物副作用而無法順利排便，由此可知，藥物減重並非是一個能長期維持良好體重的方法。

那魏醫師究竟是如何成功減重20公斤的呢? 魏醫師說道，初期一開始進行熱量計算，雖然後來慢慢發現熱量並非是減重的核心。但透過熱量計算，對於食物有更深的認識，尤如健康的入門課，如哪些食物熱量不高，但吃了卻很有飽足感，211餐盤法，2份蔬菜，1份全穀類，1份蛋白質，透過此方式了解飲食組成和比例。

魏醫師也強調，減重是一個尋找最適合自己，維持健康飲食方式的過程。遇到停滯期時，再稍微在飲食上做調整，體重體態是長期飲食習慣的表現，若能長期執行好的飲食方式，偶爾幾餐的美食享受，並不會對體重有太多的影響。平時就吃得健康，不靠吃東西來紓壓，透過培養其他的興趣，忘掉生活中的壓力，戒掉過多的糖分，可延緩皮膚老化。最重要的第一步建議，只要吃對東西，吃得很飽，也會瘦，想減輕體重，並非是找一個能快速讓體重下降的方法，而是長期讓身體處在良好體重、體態的飲食方式，此時減重自然而然就能順利發生，且不復胖。