快訊

喝豆漿難減重、傷腎、增加罹癌風險？專業營養師一一破解豆漿迷思

痛失摯愛沉淪…美國市長淪遊民 他最愛的城市如何背叛了他？

台灣女留學生「匈牙利遇害」 初步案情曝：男友行凶後畏罪自殺

你有衣服總是不夠放的困擾嗎? 達人親授衣櫃收納&斷捨離全攻略

聯合新聞網／ 女子漾／編輯譚麗敏
圖片來源:canva
圖片來源:canva

每當換季來臨，我們總是面臨一個棘手的問題：衣櫃塞得滿滿，但找不到適合的衣服穿。這時候衣櫃斷捨離的時刻就到了！讓我們一起打造一個不換季的衣櫃，並加入收納籃的利器，讓整理變得更輕鬆，和凌亂的衣櫃說再見!

YT"今天不想做家事"建議：

步驟一，取出非衣類物品。

步驟二，取出沒再穿(穿不到)的衣服。

步驟三，留下衣物細分類。

步驟四，不留的衣物也分類，如舊衣回收、捐贈等，瘦一點可以穿的另外收藏。

步驟五，衣物擺放方向與藍抽縫隙垂直。

步驟六，搭配收納盒、收納籃。選擇收納盒前，記得先丈量尺寸，寬、深、高度等。

還想學更多實用性收納&整理技巧嗎? 趕緊點開影片跟著YT"今天不想做家事"一起實踐，一起打造簡單俐落舒適整潔的收納環境吧!

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com

【延伸閱讀】體脂飆破30%從小被譏笑霸凌 她練成超美健身模特兒開YT頻道爆紅

【延伸閱讀】【胸肌訓練大補帖】想擁有完美胸肌嗎? 只要7招 打造完美胸線

居家收納 換季

相關新聞

晚上睡覺該穿內衣？專家親曝「這時間點穿」有害胸部

晚上睡覺到底要不要穿內衣呢?影片中對此議題進行了街訪與探討，現在就跟著YT左左美麗診間的主持人們一探究竟吧!

在地人也狂推！台中美食TOP4 一路吃到宵夜 只怪肚子容量裝不下

來台中玩還不知道要吃什麼嗎?今天就跟著YT的德瑞克與阿肥貓，一起展開在地人推薦的美食之旅吧!

想瘦身看過來！「一招」成功減重20公斤 不復胖秘訣大公開

今天要來公開宋晏仁醫師的減肥秘訣，影片中提到，在瘦下來之前，宋醫師曾經達到了90公斤，朋友聚餐來者不拒、為了不放浪費食物而充當家人的廚餘桶。那宋醫師又是因為什麼原因而下定決心要減重呢?

你有衣服總是不夠放的困擾嗎? 達人親授衣櫃收納&斷捨離全攻略

每當換季來臨，我們總是面臨一個棘手的問題：衣櫃塞得滿滿，但找不到適合的衣服穿。這時候衣櫃斷捨離的時刻就到了！

火鍋吃到飽只要190！ 超狂CP值 60種食材任君挑選

火鍋吃到飽的價格通常偏高，讓許多人望而卻步。YT玩物人生今天就要帶大家來，在地人推薦的，只要190元就可以盡情享受火鍋的美味。

夏天到了想要曬身材嗎? 跟著這樣做甩掉肥肉不是夢

夏天的陽光、沙灘和泳池，讓我們期待穿上泳衣展現出健美纖細的身材。然而，肥肉游泳圈總是讓我們感到困擾。別擔心！這裡有一個夏天肥肉消滅計畫，幫你趕走那些長居在腰間上的常客。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦