你有衣服總是不夠放的困擾嗎? 達人親授衣櫃收納&斷捨離全攻略
每當換季來臨，我們總是面臨一個棘手的問題：衣櫃塞得滿滿，但找不到適合的衣服穿。這時候衣櫃斷捨離的時刻就到了！讓我們一起打造一個不換季的衣櫃，並加入收納籃的利器，讓整理變得更輕鬆，和凌亂的衣櫃說再見!
YT"今天不想做家事"建議：
步驟一，取出非衣類物品。
步驟二，取出沒再穿(穿不到)的衣服。
步驟三，留下衣物細分類。
步驟四，不留的衣物也分類，如舊衣回收、捐贈等，瘦一點可以穿的另外收藏。
步驟五，衣物擺放方向與藍抽縫隙垂直。
步驟六，搭配收納盒、收納籃。選擇收納盒前，記得先丈量尺寸，寬、深、高度等。
還想學更多實用性收納&整理技巧嗎? 趕緊點開影片跟著YT"今天不想做家事"一起實踐，一起打造簡單俐落舒適整潔的收納環境吧!
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