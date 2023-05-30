火鍋吃到飽只要190！ 超狂CP值 60種食材任君挑選

火鍋吃到飽的價格通常偏高，讓許多人望而卻步。YT玩物人生今天就要帶大家來，在地人推薦，只要190元就可以盡情享受火鍋的美味。不要以為它平價就小看它，高級龍蝦、北海道生食級干貝、手掌大草蝦，通通都可以吃得到!

影片中提到，本來想吃高級一點，但為了真實呈現190元肉盤到底長怎樣，所以點了大眾牛肉鍋和羊肉鍋，用餐時間限時90分鐘，如沒客滿，店家基本上不太會趕人。YT玩物人生也提到，「要不是在地人推薦，想要發現這間店不是一件簡單的事，因為外觀看起來就像開了很久的火鍋店，走過還以為只是普通的火鍋店而已！連用餐環境都有年紀感，第一次看到木製的桌椅，跟現在火鍋店的風格完全不一樣！即使是假日中午來吃，雖然不到排隊程度，但是來店消費的客人幾乎沒有停過。」

在物價飛漲的時代，影片中介紹的CP值火鍋，你心動了嗎? 趁著這個機會，相約親朋好友家人一起共度美食時光，盡情享受火鍋的魅力吧！