夏天到了想要曬身材嗎? 跟著這樣做甩掉肥肉不是夢
夏天的陽光、沙灘和泳池，讓我們期待穿上泳衣展現出健美纖細的身材。然而，肥肉游泳圈總是讓我們感到困擾。別擔心！這裡有一個夏天肥肉消滅計畫，幫你趕走那些長居在腰間上的常客。
影片中介紹了使用各種平板支撐結合跳繩的方式來貫穿整部跟練，讓您在有氧的同時可以更好的刺激到全身的肌肉。
總共有四輪訓練，大組間的休息都是一分鐘，記得準備好跳繩，瑜珈墊，毛巾跟水，趕緊跟著YT時尚健人，找個心曠神怡的地方，戴上耳機，開始鍛鍊吧!
最後提醒大家，運動結束後記得要拉筋伸展喔!
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