【胸肌訓練大補帖】想擁有完美胸肌嗎? 只要7招 打造完美胸線

從小到大，BeBe一直都是生性浪漫樂觀的女孩，她愛交朋友、愛約朋友一起喝酒，就算罹癌也無法改變她的生活型態。後來，癌症復發了，她心灰想等死，在神隊友的鼓勵下，努力治療、努力運動、努力減重，找回健康又愛笑的自己。全新女性網站「女子漾」，鼓勵人們「愛自己的每個樣子」，從事護理工作的BeBe接受「女子漾」專訪，分享如何改變價值觀，成為周遭親友正向能量典範的歷程。

2023-05-22 13:07