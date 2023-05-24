聽新聞
test
0:00 / 0:00
【胸肌訓練大補帖】想擁有完美胸肌嗎? 只要7招 打造完美胸線
想擁有完美胸肌，並不是遙不可及的夢想。跟著影片中「力宴健身中心」的教練們，遵循以下7個簡單步驟，您就能塑造出引人注目的胸肌。
訓練菜單如下(想看更多動作細節請詳見影片):
一、槓鈴臥推，3組熱身，遞增到正式組6組，前兩組15rm，中間兩組10-12rm，最後兩組6-8rm。
二、啞鈴上斜胸推，4組，前兩組12rm，後兩組8-10rm。
三、啞鈴胸推，4組，10rm。
四、器械上胸，4組，10-12rm，最後一組遞減。
五、飛鳥夾胸，3組，遞增兩次重量12rm、8rm、4rm。
六、雙槓下胸，4組12rm。
七、啞鈴上胸飛鳥，3組，底部停留2秒拉開胸肌再慢慢向心。
跟著教練們一起完成以上訓練，您將能夠看到明顯的胸肌變化。但仍需要注意飲食和休息，避免過度訓練，確保攝取足夠的蛋白質，如雞胸肉、魚、豆類和乳製品。休息和恢復同樣重要，給身體足夠的休息時間，有助於肌肉的修復和成長。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
【延伸閱讀】有片｜喚醒臀肌、核心肌群與腹肌，物理治療師５動作矯正骨盆前傾和腰痠！
【延伸閱讀】你有小腿水腫的困擾嗎? 10分鐘告訴你消水腫妙招!
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言