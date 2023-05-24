上班忙碌想運動卻又沒時間！ 只要15分鐘 輕鬆甩掉腰間游泳圈
每天上班好忙碌，想運動卻又沒時間嗎?快跟著YouTuber時尚健人的腳步，只要15分鐘，甩掉脂肪游泳圈，讓您的腰變得更窄，體態更有曲線。
影片中分享了各種鍛鍊側身肌肉的跳繩方法，12個動作，每個動作45秒，組間休息15秒。
跳繩是一種高效的有氧運動，可以幫助燃燒脂肪和塑造腰部線條，它同時涉及到許多肌肉群的運動，特別是核心肌群，包括腰部肌肉。當你跳繩時，這些肌肉群得到了很好的鍛煉，有助於減少腰部的贅肉。此外，跳繩也是一種高強度的運動，它可以提高心率並加速新陳代謝，當你跳繩時，身體會更有效地燃燒脂肪。
最後提醒大家，保持跳繩的節奏和強度，持續性的運動、均衡飲食，訓練效果會更加顯著!
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