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《想見你》男神許光漢魅力無法擋!男粉都原地求婚啦!

聯合新聞網／ 女子漾／編輯譚麗敏
圖片來源:twitter@kuanghanway
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《想見你》男神許光漢在韓國爆紅，不僅出演許多影視作品，不僅受邀擔任第59屆百想藝術大賞頒獎人與李帝勳同框之外，事後還曬出與IU的同框照，羨煞眾人。

近日在社群網站上，許光漢與韓國人氣女團LE SSEAFIM驚喜夢幻連動，嗨跳《UNFORGIVEN》challenge。近期因電影《關於我和鬼變成家人的那件事》即將在韓國上映，他與主創團隊赴韓進行宣傳活動，近日在CGV電影院舉辦影迷見面活動，更有粉絲不手軟砸錢買下光漢代言的fendi。而舞蹈魂大爆發的他，在舞台上還跳了BLACKPINK Jisoo的《Flower》開花舞，但動作似乎不是很熟悉，被粉絲虧說是在「轉方向盤」。

更意想不到的是，他還唱了韓國當地之名的梗，就是歌手太陽某次在演唱會中用美妙的聲音唱出：「唷羅奔~(各位~)」，令韓國網友驚訝稱讚「許光漢對於韓國的梗了解到可以得獎的程度了」。

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