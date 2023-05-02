「女子漾」網站全新上線 優質生活分享、潛力創作者募集中！陪你愛自己的每個樣子！
全台最大女性健身社群「有肌勵」回應粉絲期待，決定擴大服務，以全新網站「女子漾」正式登場！「女子漾」提供女性優質生活的體驗與想像，最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！
女子漾 陪你「愛自己的每個樣子」
「女子漾」是聯合新聞網全新上線頻道服務，要陪女孩們「愛自己的每個樣子」，以女孩們最感興趣的話題作出發，《女子漾》網站內容涵蓋五大面向：
1.美食旅遊：最夯展覽、旅遊推薦、打卡景點、好玩好吃的都在這裡。
2.愛漂亮：保養彩妝、流行時尚、穿搭分享、美甲美睫等，讓你變漂亮！
3.生活娛樂：影劇娛樂、好物推薦、育兒親職、閱讀學習、職涯發展好觀點。
4.有肌勵：健身運動、人物故事、專家開講、自我成長，給你肌力也給你激勵。
5.情慾愛情：兩性關係、婆媳問題、說不出口但好想知道的慾望性愛問題。
加入創作者 千萬流量幫你被看到
「女子漾」鼓勵更多優質創作者加入平台，成為專欄作家，發表獨特觀點和生活分享。
如果你具備以下三點特質，歡迎加入創作者行列：
1.喜歡書寫文章：好多想法想說，最喜歡用文字交朋友，經營部落格尤佳。
2.熱愛社群互動：抖音、IG、YT、fb等社群平台的重度使用者。
3.熱情分享生活：我的生活好有趣，迫不及待想讓大家知道。
經過審核通過的創作者，將可在「女子漾」平台上發表文章，合作每月議題增加文章曝光，同時享有創作者專屬福利，在「女子漾」官網有專屬個人頁面。
獲編輯優選推薦的文章，更將透過聯合新聞網各社群管道推播，用千萬流量增加你的曝光度。
在實質收益部分，「女子漾』創作者，可從曝光後的文章瀏覽量中獲取廣告分潤、贊助分潤，還可優先參與「女子漾」專案發稿。
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聯合新聞網（udn.com）提供優質、多元化內容，滿足了不同讀者的需求。根據網站數據分析平台Similarweb 在2023年1月至3月最新數據，在新聞媒體類的流量及排名，聯合新聞網各項數據表現亮眼，位居全台之冠！
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！ 【女子漾】提供女性優質生活的體驗與想像，最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！
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