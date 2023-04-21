暴哭！他登記結婚坦承出櫃，父盛怒已讀不回，一個月卻默默給他一樣東西…

「我和他結婚了，希望未來的婚禮你可以參加…」在家庭群組發出訊息那一刻，Nic Su蘇宥傑緊張地聽得見自己蹦蹦蹦的心跳聲，但父母卻只是已讀不回，暴怒「為什麼你要告訴大家你喜歡男生？」一個月後，父親的回應卻讓他淚崩。

29歲的Nic是演員、模特兒、健身教練，也是七間連鎖健身房的小老闆，他接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享如何走過被霸凌過往，在愛情裡找到幸福的歷程。

全身是傷回家的孩子

Nic從小身材嬌小，國小六年級畢業身高才130公分，幾乎全班女生都比他高，班上男生最喜歡找他玩躲避球，他一個人一隊，不論是內場、外場大家都只砸我，班上沒有朋友。

國中時，他被同學關在教室後方的掃具間，明明老師正常上課也有看到，但擔心惹惱班上混混選擇故意漠視。掃地時間，班上同學會拿桌子砸Nic，他總是全身是傷的回家，擔心父母難過，只能默默把身上傷口藏起來。

高中時期他被擔任班長，必須負責班上的秩序管理，卻因此又引來紛爭挨揍。160公分出頭的他，下課後被叫去廁所，同學們團團將他圍起，架在男廁雙腳懸空，「你如果再告狀多嘴一次，下次就不是這樣了！」

長期被霸凌的黑歷史，讓他決心改變這件事，大學時同學建議「長不高，你可以練壯一點！運動不會辜負你，有改變時就會想進步。」

朋友帶著他健身，但沒有使用正確方法，結果練了4年，一年只增重一公斤，大學畢業時，身高171公分的他僅有55公斤，雖然成效不佳，但被健身房看到他的認真，詢問他畢業後要不要來當教練？

他努力尋求正確鍛鍊方法，一路從55公斤增肌到78公斤，成為身上有40公斤肌肉量的肌肉男孩，退伍後他即應徵健身教練，24歲進創業開設健身房。

Nic Su蘇宥傑分享如何走過被霸凌過往，在愛情裡找到幸福的歷程。圖片由Nic Su蘇宥傑授權【有肌勵】刊登

18歲懵懂的性向萌芽

在感情路上，Nic Su蘇宥傑在小六、國一時，會覺得自己是不是喜歡男生？但他沒認真思索過這個問題，「應該只是哥兒們的情感吧？好像還是要交女朋友才對！」有過幾段異性戀情，一直到18歲上大一時，才確定自己喜歡男生。

那一年，他因為順路，每天載一位男同學上下課，有幾次回家時間晚了，對方就借宿他家。有一次兩人在床上嘻鬧扭打，Nic轉頭壓在對方身上，假裝要親他逼對方求饒，自己卻莫名的心跳加快。

對方嗆他「我知道你不敢」，Nic被激真的親下去，兩片嘴唇接觸後，時光彷彿凍結，雙方陷入尷尬。許久後，對方悠悠的說「你知道嗎？這是我的初吻，其實我早就就喜歡你了。」兩人無語到天明。

隔天，對方傳紙條問Nic「我們現在什麼關係？」思索後，Nic終於確認自己愛的是男生，再也不避諱自己的性向。同儕和同學都能接受，反倒是班導試圖校正「你應該要喜歡女生才對啊！」勸兩人分手。

後來，Nic交往的對象都是男生。「我媽知道我交男朋友，但她不敢跟我爸說。只要我和男友吵架，我就會騎車回家，我一直哭，媽媽跟著一起哭得很慘。雖然沒有阻止我，但我跟每一任分開，媽媽還是希望，我下一個交的是女生。」

Nic Su蘇宥傑分享如何走過被霸凌過往，在愛情裡找到幸福的歷程。圖片由Nic Su蘇宥傑授權【有肌勵】刊登

父暴怒：為什麼要把這件事說出來

Nic和現在的另一半在2022年6月登記結婚。他笑說，第一次見到「寶寶」的時候，只覺得他又帥又笨，從來沒想過會在一起。確定在一起的那一個夜晚，不是什麼浪漫的燭光晚餐，而是在醫院的病床上。

那個時候，Nic因為宣傳寫真集過於疲憊住院，在醫院打了4天打點滴，當時另一半每天照顧他，「原來人很脆弱，擁有再多也沒用。從那一刻起，我就認定要跟他走一輩子了」

兩人交往半年後，Nic就浪漫求婚：

「謝謝妳一直以來，總是溫柔陪伴著我、支持著我，很開心可以每天牽著你的手出門，牽著你的手回家。我想在未來的日子裡、跟你一起去探索這個世界，一樣可以每天牽著你的手出門，牽著你的手回家。你願意嫁給我嗎？」

擔心被家人反對婚事，Nic一直到跟另一半登記後，才決定鼓起勇氣告訴爸爸。他回到家，和父親泡茶聊天，但一直泡茶泡到半夜兩點多還是無法啟齒，又開車回家。

返家路上，他用訊息傳到家人群組，告訴父親「我想告訴你我結婚了，希望你不要擔心我們，未來會有個人照顧我，我有想要生小孩，但是不是現在，希望未來我們婚禮時你可以出現。」

這個訊息所有家人都已讀，但兩天都沒有任何人回覆「我不知道我講出來，是對的還是錯的？我問我弟，聽說爸爸很不開心，一直跟媽媽在吵架，罵媽媽怎麼會把一個人教成喜歡男生？為什麼要把這件事說出來？」

過了三個禮拜，在7月17日Nic生日前幾天，媽媽要Nic回家喝茶。

Nic忐忑不安地回到家中，父親一樣如往常和他泡茶聊天，淡淡地說「這個事情不要傳到奶奶那邊，結婚這件事那麼重要，應該要跟我商量。」

母親見Nic神色凝重，推推丈夫「你不是有東西要給你兒子？」父親這時從後面袋子，拿一個小禮盒給兒子。

Nic默默接下，打開後發現裡面裝的是個給新人戴的金戒指，立刻現場暴哭。「我以為爸爸不會原諒我，過了一個月完全沒有說祝褔，卻給我一個金戒指，這是爸爸最真誠的愛！」

Nic Su蘇宥傑分享如何走過被霸凌過往，在愛情裡找到幸福的歷程。圖片由Nic Su蘇宥傑授權【有肌勵】刊登

不要被別人的兩片嘴唇偷走你的夢想

29歲的Nic，因為從小嬌小長期被霸凌，從國小就希望長高，但身高無法改變，所以才開始接觸健身。身高171公分的他，一路從體重55公斤，到現在的78公斤、40公斤肌肉量，在模特兒圈被喻為是「一抹微笑就萌死人的肌肉男孩：蘇宥傑」。

在工作上，家人一直希望Nic考公務人員或軍職，他卻因為練健身，成了連鎖健身房的小老闆，買了第一間房子、獲邀在千人場合上演說，家人全部到場支持，演說結束後更激動地站起來鼓掌，家人全心全意的支持他。

在感情上，他和另一半如膠似漆，彼此互信互愛，也不再需要避諱任何人眼光，大方分享感情點滴，甜蜜破表。

Nic Su蘇宥傑分享如何走過被霸凌過往，在愛情裡找到幸福的歷程。圖片由Nic Su蘇宥傑授權【有肌勵】刊登

透過有肌勵，他想鼓勵更多人：

你可能選了一條不輕鬆的路，但人生是我們自己的。我們有自己的想法，不是旁人的兩片嘴唇可以破壞的。四年前的你跟今天的你，進步多少了？那再四年後的你呢？把時間花在自己想完成的人生道路上，可能更有幫助。

如果是想要的就去做，不管愛情、工作還是健身，都是。要相信自己，不要被別人兩片嘴唇掏走你的夢想，不論是關心或諷刺的話語，不會跟你走到最後。

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