爸爸是運動狂人帶全家跑馬拉松 高顏值正妹從衝關門壓線到挑戰三鐵前三

家裡有個愛運動成痴的老爸，對Ruby來說，是幸福的存在。從小就被爸爸拉著接觸運動，長大以後，換她成了號召影響周遭人開始運動，自己更一路從初馬只差5秒被關門，到成功挑戰三鐵前三名，享受凸台上的自信風景。

因為減肥愛上慢跑

Ruby接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，透露小時候一直都很自卑，很依賴別人，去哪裡都不敢一個人，爸爸讓她從小開始學游泳，培養運動的好習慣，希望能夠用體魄的強健帶動心靈堅強。

Ruby就讀高雄第一科技大學，一個人南下就學狂吃美食不忌口一個學期胖8公斤，原本45公斤的仙女身材一路胖到53公斤。為了減肥，她每天晚上跑操場，從每天15到20分鐘輕鬆跑，到一周可以3到4天的10K、15K，體力越來越好。

Ruby大一下學期時，運動狂人的爸爸就帶著全家人一起參加路跑活動，Ruby和爸媽、弟弟、妹妹從10K到半馬、全馬，一家五口很享受一起跑步、慶祝完賽的美好時光。

為了讓身邊的人感受運動的快樂、一起變健康，Ruby大學時報名路跑，會邀約系上的人一起參加，最多曾經揪團30個人團報一起跑路跑，讓全家人一起跑步的愉悅，擴大為系上同學一起跑步，讓多巴胺的愉悅成為大學最美的營養補給。

從只求完賽到挑戰極限

高雄第一科技大學有舉辦校園鐵人三項競賽的傳統，女生通常只有個位數參賽者，Ruby從校園鐵人開始接觸。

但三鐵項目要比游泳、路跑和單車，其中單車項目是Ruby過去沒有訓練的，比著、比著，為了順利完賽，她開始練單車，首次參賽就拿下2013高雄第一科技大學校園鐵人三項女子組第一名、2014高雄第一科技大學校園鐵人三項女子組第三名，覺得很有成就感。

過程中，她也不斷累積馬拉松賽事經驗。印象最深刻的，是2015年首次參加全馬挑戰的台南安平星光馬。當天下午4點才開跑，炙熱的天氣下被曬到快暈倒，超怕會被救護車載回去，看到冰水、冰塊就拿來降溫。

她笑說，一直跑跑跑跑跑過了21k，工作人員說剩一個半馬，聽到這句超無助，明明跑了那麼久怎麼才一半？不管了，既然敢報就一定要完賽！

跑到38k時旁邊大會回收車已經發動，超怕第一次跑全馬就落馬，開始逼自己狂跑，好不容易過了最後一個上回收車的點，聽著廣播：剩7分、5分，跑快點準時關門哦！一路跑到晚上快11點才壓線進場，剛好6:59:55完賽。

「我跑完了，而且還沒被關門！在這場馬拉松之前，我最多只跑過25k。」Ruby體悟到，跑馬過程中的信心喊話真的很重要「做就對了！堅持下去沒什麼是做不到的！這是我在馬拉松裡最大的收穫。」

運動的好習慣，也讓她有勇氣面對生活挫折。

後來，她結束一段刻苦銘心的多年感情，長達4年半的生活習慣與情感寄託突然歸零，每天以淚洗面覺得失去重心，生活不再完整，為了重新找回生活重心， 更是全心全力投入運動。

從原本娛樂性質的運動，轉變為想要追求成績上的進步。過去只是動身體健康的，為了走出低潮，把運動視為訓練，不只是體能上的訓練，更是心態上的調適，也因此走出生活正軌，找到重心，也更有自信更愛自己。

Ruby一路挑戰TST鐵人三項半程鐵人賽、ChallengeTaiwan-515標準鐵人、ChallengeTaiwan-113半程超級鐵人賽，拿下2021LAVA屏東大鵬灣-515標鐵F25分組第三、2022IronManKenting70.3-F25分組第三、2022LAVA屏東大鵬灣515 2:56:49 個人最佳成績。

找到最快樂最有自信的自己

「我身旁的人只要跟我分享身旁的不愉快，我都會要他們去運動，運動可以治百病！」Ruby愛上運動的同時，也在過程中找到自信。

過去Ruby在感情中總是以對方為主、處處委曲求全，但運動時需要不斷和自己對話，她變得可以自己獨處，也享受這樣的獨立一面，喜歡投入在熱愛的事情中，自己堅持與努力的樣子。。

透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人：

每個人都有低潮、不如意的時候，無論是工作、感情、家庭、生活等等。天無絕人之路，一定會找到一條開闊的道路，讓你找回自己、過得更精彩更有魅力。運動是個非常有幫助的方式，因為運動我找到最快樂最有自信的自己，希望在迷惘、困惑低潮中的你，都能嘗試看看。

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