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媽媽，你肚子好大！43歲的她每天跳繩4千下 3個月瘦10公斤 嬸味變辣妹

聯合新聞網／ 女子漾/編輯張念慈
Sherry每天跳繩4千下，3個月瘦10公斤，43歲嬸味變辣妹。圖片由Sherry授權【有肌勵】刊登
Sherry每天跳繩4千下，3個月瘦10公斤，43歲嬸味變辣妹。圖片由Sherry授權【有肌勵】刊登

身為媽媽，最尷尬痛苦的地方，就是被摯愛的孩子說「媽媽，你肚子怎麼那麼大！」Sherry在疫情期間體態發福，她開始每天跳繩4千下，3個月後嬸味全無，穠纖合度辣妹模樣讓孩子每天甜說「以後長大我要跟媽媽結婚！」

流產後再次懷孕更小心

Sherry過去在媒體公司任職行銷企劃，要負責對大陸事務、頒獎場合社交應酬，必須久站、穿正式服裝高跟鞋。

她接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，表示2015年和同事相約參加台北半馬，行前參加跑步訓練營。

同學們約好跑完要慶功，為了找聚餐的場合，她和另外一個男同學相約場勘，卻跌入愛河，從此一起路跑、訓練，跑著跑著，最後跑進了結婚殿堂，成為相知相守的另一半。

35歲時曾經流產過一次，隔年再度懷孕，在還沒滿三個月時，一次參加頒獎典禮過程中，發現肚子突然緊繃不適，她趕緊走出會場休息，深怕孩子再度消逝。

她認真思索，認為這份工作出差頻率很高、要應酬喝酒，去大陸、金門辦展，一去就是半個多月，未來根本沒辦法好好帶孩子，剛好那一陣子很多惡保母新聞，看了很擔心，決定辭職，36歲時捨棄一切當家庭主婦。

媽媽玻璃心被傷透

Sherry笑說，她給大部分的人印象一直是個「瘦子」，好像從沒胖過，就算胖也不至於「太肉」，因為自己的下手臂、腿跟臉太會騙人，直到40歲後，加上疫情嚴峻時，她的體態開始有明顥的變化。

2021年，胖到連家人們都感覺她的改變，但因為自己一直不敢去量體重，以至於很沒羞恥心，直到被2個小屁孩，時不時就摸Sheey的肚子問「媽媽，為什麼你肚子那麽大？！」

問一次就算了，每看一回就問好幾次，傷透媽媽的玻璃心，最後，Sherry決定要「甩肉」。

婚前，原本自己是個「跑馬人」，如今全職媽媽因為地點、時間、天氣、配件…等考量，加上在「有肌勵：女性專屬|健身的我超美」運動社團看到團友每天都在跳繩，決定選擇「跳繩」，這個最簡單、原始的運動作為開始，再配合為期3個月的飲食控制。

她一周至少五天，每次花約50分鐘跳3到4千下。就算帶小朋友上游泳課時，Sherry也在戶外條繩，所有的唯一成本就是買了一個跳繩，不用買昂貴跑鞋等其他配件。

在飲食上，過去為了減重她吃很少，也許一天吃一餐但卻選擇吃泡麵不健康的食物。去年7月開始她每天記錄體重、每天拍照記錄自己吃什麼，攝取足量蛋白質，不喝手搖、不吃零食，吃菜吃肉、原型碳水化合物。

在持續堅持下，Sheery3個月瘦10公斤，體重從63瘦到54公斤。43歲的她，終於跳走「嬸」味，現在自帶「妹」味。

不要小看堅持的力量

2022年Sherry重拾跑步興趣，再次參加台北馬拉松跑半馬，一直都有維持跑步習慣的老公，則是為了想抽中可計行程的手錶而參加活動，「想送給老婆，希望幫老婆實現跑全馬的夢想。」最後也順利抽中手錶。

Sherry的兩個孩子一個小一、一個小班，在體態改變後，孩子每天說「媽媽，你怎麼那麼漂亮」「你穿這樣太漂亮了吧！」弟弟還會說「我想跟媽媽結婚」，親子間甜蜜的可以掐出汁。

從全職媽媽放棄跑步，到因為孩子的童言童語開始跳繩、重拾跑步熱情，她希望透過「有肌勵」鼓勵更多人：

不要小看那堅持的初衷，因為這樣的堅持態度，會更警惕自己，除了要好看的體態，更為了「健康」而堅持， 因為想陪先生跟孩子們很久很久…..

重點是「開始」，「做」就對了！「堅持」、「維持」是目標達成的不二法門！

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