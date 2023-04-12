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有片｜喚醒臀肌、核心肌群與腹肌，物理治療師５動作矯正骨盆前傾和腰痠！

聯合新聞網／ 楊惠晴
根據研究發現許多人因為久坐、姿勢不良、運動不足等原因，而有骨盆前傾的症狀，從外觀上可以看到腹部前凸臀部後翹，還會伴隨腰背痠痛。圖片／Canva
根據研究發現許多人因為久坐、姿勢不良、運動不足等原因，而有骨盆前傾的症狀，從外觀上可以看到腹部前凸臀部後翹，還會伴隨腰背痠痛。圖片／Canva

大多數人因久坐不動、姿勢不良、運動不足，導致核心、腹部、臀部等肌肉群無力失去平衡，造成骨盆過度前傾，伴隨腹部和臀部前凸後翹，甚至腰背痠痛。除了求診物理治療，其實在家也可以配合一些訓練動作來改善。

在Youtube擁有數十萬粉絲的啾c物理治療師指出，想要矯正骨盆前傾除了拉筋，還要配合訓練動作雙管齊下最有效！在這支影片中她將教五招動作，針對臀肌、核心肌群及腹肌訓練來強化、喚醒肌群，有效幫助改善骨盆前傾及腰痠，趕快點開影片跟著一起做！

啾c物理治療師強調這五個動作一定要先從臀部、核心肌群、腹部的順序來鍛鍊，才能避免因腰椎不穩傷到腰或邊練邊腰痠的情形。第一個動作先從訓練臀肌開始，使用躺著的橋式和四足跪姿的臀推，放鬆緊繃的前側髂腰肌和後側束脊肌，接著再進行核心肌群及腹肌的強化動作。

啾c物理治療師也提到許多健身的人，也會因為使用錯誤姿勢而造成骨盆前傾，例如背槓深蹲等動作，讓緊繃的腰後側壓力更大。她指出只有改變不正確的動作模式，才能從根本解決問題、找回健康身體。想了解更多健康資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。每30分鐘站起來動一動避免骨盆前傾！

原始影片

啾c物理治療師YT

啾c物理治療師FB

啾c物理治療師IG

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