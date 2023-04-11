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有片｜自由重量練什麼？專業健身教練教你胸部與三頭肌訓練
新手到健身房先練什麼？在Youtube頻道上擁有眾多粉絲追隨的健身教練「IFBB PRO超級熱狗王」建議剛接觸健身的人，在尚未有明確健身專項前可以著重訓練自由重量動作，他指出雖然自由重量是一個很基礎的訓練，但如果做得好，對於肌肉發展、全身穩定性會有很大的提升效果，相對地對日後決定專項訓練將容易許多。
不同於機械器材訓練，自由重量的訓練對於全身參與的肌群相對比較多，耗能也比較大，減脂效果非常好，最常見的有深蹲、硬舉、臥推等等。這支影片中「IFBB PRO超級熱狗王」將分享他自由重量訓練菜單，以胸部和三頭肌訓練為主，想學專業的訓練趕快點開影片來看看！
訓練菜單總共五個組合式循環，每個動作12到15下為一組，每個動作做3到4組。從第一組的槓鈴平推結合啞鈴飛鳥夾胸到第四組的機械式向上和向下的水平推，都是屬於胸部訓練；最後再配合繩索下拉來訓練三頭肌，接著W槓的法式彎舉達到力竭。
「IFBB PRO超級熱狗王」建議多做自由式的訓練，能夠提高身體素質，一邊提升力量，一邊讓肌肉慢慢進步。想了解更多運動健身的資訊嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。照表操課力量和肌肉一起提升！
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