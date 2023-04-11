有片｜自由重量練什麼？專業健身教練教你胸部與三頭肌訓練

「你姐姐好漂亮！」陳亞君的孩子，一個念國三、一個小六，每次到學校接孩子，亮麗外表總被誤認為是姐姐，甚至比20年前的自己還要青春，到底怎麼做到的？全靠持續兩年做好一件事！陳亞君接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享為何開始運動？及運動的真實改變。

2023-04-10 09:20