快訊

解讀中國山東艦軍演：戰略錯誤的「下餃子」航母佈署？

通緝犯解送桃園地院歸案後脫逃 警方火速緝捕到案

國小合唱團活動竟淪為中共統戰？議員要求蔣萬安徹查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片｜自由重量練什麼？專業健身教練教你胸部與三頭肌訓練

聯合新聞網／ 楊惠晴
不同於機械器材訓練，自由重量的訓練對於全身參與的肌群相對比較多，耗能也比較大，常用器材有槓鈴、啞鈴等。圖片/Canva
不同於機械器材訓練，自由重量的訓練對於全身參與的肌群相對比較多，耗能也比較大，常用器材有槓鈴、啞鈴等。圖片/Canva

新手到健身房先練什麼？在Youtube頻道上擁有眾多粉絲追隨的健身教練「IFBB PRO超級熱狗王」建議剛接觸健身的人，在尚未有明確健身專項前可以著重訓練自由重量動作，他指出雖然自由重量是一個很基礎的訓練，但如果做得好，對於肌肉發展、全身穩定性會有很大的提升效果，相對地對日後決定專項訓練將容易許多。

不同於機械器材訓練，自由重量的訓練對於全身參與的肌群相對比較多，耗能也比較大，減脂效果非常好，最常見的有深蹲、硬舉、臥推等等。這支影片中「IFBB PRO超級熱狗王」將分享他自由重量訓練菜單，以胸部和三頭肌訓練為主，想學專業的訓練趕快點開影片來看看！

訓練菜單總共五個組合式循環，每個動作12到15下為一組，每個動作做3到4組。從第一組的槓鈴平推結合啞鈴飛鳥夾胸到第四組的機械式向上和向下的水平推，都是屬於胸部訓練；最後再配合繩索下拉來訓練三頭肌，接著W槓的法式彎舉達到力竭。

「IFBB PRO超級熱狗王」建議多做自由式的訓練，能夠提高身體素質，一邊提升力量，一邊讓肌肉慢慢進步。想了解更多運動健身的資訊嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。照表操課力量和肌肉一起提升！

原始影片

IFBB PRO超級熱狗王 YT

IFBB PRO超級熱狗王 IG

延伸閱讀

為什麼練臀粗的卻是腿？有效打造渾圓翹臀必知的四個重點！

腰背僵硬、脊椎側彎必練！脊椎保健達人自創脊背健康運動

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

運動

相關新聞

有片｜自由重量練什麼？專業健身教練教你胸部與三頭肌訓練

新手到健身房先練什麼？在Youtube頻道上擁有眾多粉絲追隨的健身教練「IFBB PRO超級熱狗王」建議剛接觸健身的人，在尚未有明確健身專項前可以著重訓練自由重量動作，他指出雖然自由重量是一個很基礎的訓練，但如果做得好，對於肌肉發展、全身穩定性會有很大的提升效果，相對地對日後決定專項訓練將容易許多。

哪裡來的小姐姐！辣媽和國三孩子合照沒有違和感！仙氣外表全靠兩年持續做一件事

「你姐姐好漂亮！」陳亞君的孩子，一個念國三、一個小六，每次到學校接孩子，亮麗外表總被誤認為是姐姐，甚至比20年前的自己還要青春，到底怎麼做到的？全靠持續兩年做好一件事！陳亞君接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享為何開始運動？及運動的真實改變。

瀉藥、甘油都沒用！男童長達一年半無法正常排便 媽崩潰：我陪你痛苦！哭著跑成全馬好手

身為母親，最痛苦的莫過於看到孩子受苦。對Stacy來說，兒子自從一歲半後無法正常排便，劑量再重的瀉藥、甘油都沒用，甚至被診斷疑似巨腸症，需要手術人工造口排便，Stacy陷入嚴重自責「是不是我懷孕亂吃東西，害你變這樣？」Stacy接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享為了「陪孩子痛苦」，自己從標準宅女，到跑馬好手的艱辛歷程。

怎麼吃都不會胖？掌握減重減脂關鍵飲食，瘦身不用餓肚子！

想要減重減脂，成功的關鍵有 70% 來自於「飲食控制」！關於「吃」的這件事情，要如何成為改變體態的助力，最重要的，是找出哪一種食物最適合妳，而且可以長久執行都不擔心發胖。以下來分享一些關於飲食的思維。

有片｜翹臀就是美？小心可能是骨盆前傾！物理治療師教你三招拉筋動作改善

如果感覺自己臀部後凸先不要高興太早，趕快檢視有沒有小腹前挺伴隨腰痠的症狀，因為假翹臀其實是骨盆前傾了！在Youtube上擁有數十萬粉絲的啾c物理治療師要教你簡單的自我檢測法以及三招在家就能做的拉筋動作幫助矯正骨盆前傾。趕快點開影片來瞧瞧！

錯失亞運金牌的沉痛體悟 輕艇天菜：不輕言放棄，無論夢想有多遙遠！

如果，你再怎麼努力，都無法在眾多好手中拿下冠軍，你還會相信，自己有一天可能奪冠嗎？8年前，輕艇國手鄭仲凱放棄了相信，也因此與拿下亞運金牌的機會擦身而過，成為他人生最大的挫敗。現在，鄭仲凱依然在體育上挺進，成為健身教練，也不吝用自身故事鼓勵他人：不輕言放棄，無論夢想有多遙遠！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦