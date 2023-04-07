瀉藥、甘油都沒用！男童長達一年半無法正常排便 媽崩潰：我陪你痛苦！哭著跑成全馬好手

身為母親，最痛苦的莫過於看到孩子受苦。對Stacy來說，兒子自從一歲半後無法正常排便，劑量再重的瀉藥、甘油都沒用，甚至被診斷疑似巨腸症，需要手術人工造口排便，Stacy陷入嚴重自責「是不是我懷孕亂吃東西，害你變這樣？」

Stacy接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享為了「陪孩子痛苦」，自己從標準宅女，到跑馬好手的艱辛歷程。

一歲半後的煉獄

Stacy表示，小兒子在1歲半時開始便秘，從一開始的羊大便硬圓球，到連續2到3天無法排便，起初到診所開軟便劑和配合食療，過了三個月，完全無效情況越來越糟。

接著換到大型醫院治療，才知道兒童腸胃科的藥很恐怖，它是用某種藥的副作用治療便秘。兒子從副作用是腹瀉的「鼻過敏的藥」開始吃，從一次喝5cc，如果2-3天有排便就維持5cc，如果連續5天沒排便，喝的量就要再增加。

後來，鼻過敏的藥完全對兒子無效，換成吃「慢性心臟病」的藥，「那時候的他，還不到2歲，明明心臟沒問題，卻要吃這種藥治療，為了確認孩子吃的藥沒問題，小孩吃的藥我都吃！」然而，幸運之神依然沒有出現。

心臟病的藥量持續增加，但便秘情況依然無解，到最後醫生覺得不能再這樣下去，懷疑兒子是「巨腸症」，說明之後要做的各項檢查，需要全身麻醉，用內視鏡檢查整個消化系統，如果確診是巨腸症，要做大手術「人工造口」。

Stacy聽到消息整個恍神、耳鳴，只知道回神時，拿著一疊檢查表單、家長同意書，從沒在家人面前哭過的她，坐在醫院門口崩潰大哭，手邊發抖邊撥電話告訴老公這個噩耗。

之後，兒子因為無法排便而心理受到影響，原本愛探索的他，變得膽小、不笑、不太說話，連最愛的溜滑梯也不敢玩。

因為孩子每週超過5天沒排便，需要用甘油幫助腹瀉，Stacy常常戴著帽子、口罩去藥局買甘油，總是被藥局裡面陌生客人指責「為什麼要這樣對小孩？」「吃益生菌就好了啊！」「妳這媽媽怎麼那麼狠心？」她無法解釋，唯一能做的就是在孩子入睡後，晚上躲在棉被偷哭。

最後，醫院檢查出爐了，兒子有70%的可能性是巨腸症，這個階段開的藥已經是完全的瀉藥。

但每次兒子有便意時，他都會用哭、尖叫的方式，強行忍住不排便，連屁股塞甘油進去，「大人10分鐘都忍不住，他都能忍過半小時，每次處理完他排便的事，看著他痛苦我也很痛苦。」

讓我跑步陪你痛苦

為了不讓母親擔心，Stacy總是跟母親說，想一個人去外面走走，就去公園邊哭邊跑，「那時的我完全不愛運動，連散步都不喜歡，每跑一步全身都痠痛，因為沒辦法代替兒子痛苦，跑步至少可以陪著兒子痛苦，說穿了，就是自我安慰，降低罪惡感。」

「每次憋住便意孩子就會尖叫到沙啞，整條街都知道我兒子便秘」隨著兒子便秘越來越嚴重，Stacy就越跑越遠「是不是我懷孕亂吃東西，害孩子變這樣？我好差勁，沒有辦法幫他，都是我的錯！」

從一開始體力不好，慢跑都會腿軟跌倒，到3公里、7公里、10公里，越痛苦跑越遠，每次進家門，Stacy總是眼眶泛紅，馬上去沖澡，母親明知女兒難過，但貼心地從不過問，反而鼓勵她多出門走走。

後來，醫生開的瀉藥對兒子也無效了，Stacy跟兒子說，我們試試看中藥，如果再不行，就帶你去看心理醫生，接著，開始讓兒子吃中藥。但，要一個才快3歲的孩子吃苦苦的中藥，有多難？

Stacy總是費盡一切辦法讓他喝下去，但每次情況稍微好轉，正當可以開始卸下一點壓力時，又被孩子成功的忍住便意，表示又要再增加藥量，Stacy又越跑越遠了。

兒子3歲那一年，某一天，Stacy哭著跟兒子說，你去小便桶坐看看，媽媽請你再試最後一次看看，如果真的不行，就要帶你去看心理醫生了。

結果，兒子那天竟然自己排便「我這輩子第一次看到別人的大便，還笑那麼開心，然後跟老公抱在一起，兩個人一直哭，還拍照留念，現在也還存在手機裡。」

有了成功排便的經驗後，只要兒子想上廁所，Stacy就開始幫他加油，兒子邊排便，自己就在馬桶旁邊念故事給他聽。每天秤大便重量，看看兒子吃進去的食物，跟排出來的糞便重量，有沒有成正比。好不容易，終於撐過便秘大挑戰。

老天爺要送我堅強這個禮物

Stacy表示，如今兒子已經國小三年級，再也不會因為便秘所苦，但在陪伴孩子挺過艱辛病程，所培養的跑步和運動習慣，卻依然繼續維持。

婚前，Stacy擔任會計工作，是穿著套裝上下班的粉領族，是標準的宅女，連走路都覺得喘，以前怕胖用餓來減重，每餐只喝一碗湯，生理期都會暈倒，柔弱不堪。

因為兒子生病開始運動，起心動念是自責而起的「我跟你一起痛苦」跑著跑著，Stacy找回健康和快樂，不再自我責備「如果我可以在孩子面前堅強一點，孩子也可以開心一點。」

兒子情況正常後，她才意識到，是不是老天爺要送自己「堅強」這個禮物，有些人與生俱來，但像她就要花很長的時間、很大的力氣，才能得到這個禮物。

她更挑戰全馬，讓這一切有個完美的結局「然後，之後的跑步，我不會再哭了。」

翻開Stacy的跑馬紀錄，半馬超過40場，全馬更有2016年初馬-葫蘆墩馬拉松、2017年東京馬拉松、2017年南投馬拉松、2018年名古屋馬拉松、2018年南投馬拉松、2019年京都馬拉松、2022年台北馬拉松，戰績顯赫。

「除了跑步，瑜珈也改變了我的內外在」透過接觸瑜珈，Stacy圓肩、骨盆前傾狀況改善很多，心變柔軟、防衛心少了，壞脾氣也收斂許多，內心富足，不再從別人身上尋找安全感。

去年她想嘗試手倒立練習，卻因為本身患有耳石脫落症，當頭部轉到某一角度時會眩暈發作，導致天旋地轉的頭暈，伴隨著噁心、嘔吐，越是執著練習倒立，發作次數就越頻繁。

這讓她重新思考，為了練習想要的倒立體式，而不斷的打止暈針、吃藥，身體一平躺就會頭暈，嚴重影響睡眠。如果再練下去，真的有尊重身體的邊界，有愛自己嗎？要怎麼放下心中的執著？

從陪伴孩子一起痛苦的展開運動，到真正透過運動能夠好好生活，她領悟到「痛了！就學會放下」，接受自己的能力有限，接受自己的樣子，內心才能擁有真實的平靜，當意識到自己的獨一無二時，才能愛自己、珍惜自己。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

現在的你，不完整也是很美好的一件事，有時候我們很容易把事怪在自己身上，試試看每天找一件快樂的事來做，讓今天活的踏實，心比較自由一些。最好的開始是現在，未來的樣子藏在現在努力的你裡。歲月抵不過的，是一顆好好生活的心。

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