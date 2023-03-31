錯失亞運金牌的沉痛體悟 天菜教練：不輕言放棄，無論夢想有多遙遠！

如果，你再怎麼努力，都無法在眾多好手中拿下冠軍，你還會相信，自己有一天可能奪冠嗎？8年前，輕艇國手鄭仲凱放棄了相信，也因此與拿下亞運金牌的機會擦身而過，讓他深刻體悟堅持信念的重要。

現在，鄭仲凱依然在體育上挺進，成為健身教練，也不吝用自身故事鼓勵他人：不輕言放棄，無論夢想有多遙遠！

我不要再讓任何人欺負

鄭仲凱接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，表示國小的時候體型胖胖肉肉的，偏偏身高又是全班倒數的矮，總是被揶揄是死胖子、矮子。每天上學總覺得全班都在看他、嘲笑他，「我是不是真的那麼爛、都做不好？」

長期處於自卑狀態的他，在國小六年級的時候，和班上同學一起參加台北市樂樂安全棒球比賽，班級最終取得北市第二名的佳績，意外啟發他的運動熱情，發現運動可以讓人開心且自信「我下定決心要運動要變強，不能再讓任何人欺負我自己。」

國中時，即便他根本連怎麼游泳都不會，依然毅然決然加入游泳校隊，透過勇於挑戰渴望能證明自己。開啟運動員生涯後，鄭仲凱開始長高蛻變，隨著身材變好，周遭的人也開始投以羨慕與敬佩的目光，讓他變得開心且更有信心，成功擺脫過去的陰霾。

國二下學期那年，是運動生涯第一個轉淚點，因為入行游泳隊的起步太慢，相比其他選手從國小就開始訓練，鄭仲凱的成績依然遠遠達不到我的理想（前三名），如果未來希望以運動員成績保送好的高中泳隊非常困難，在游泳教練的推薦下，他接觸了另一項運動：輕艇。

輕艇打開鄭仲凱的國手生涯大門，訓練半年就拿下全中運前三，國三時被選上國家代表隊正式成為國手，從此一路年年被選為國手，一路保送南港高中和台北體育學院。

打開國手生涯錯失亞運

鄭仲凱表示，自己屬於沒什麼天份的苦練型選手，自知天份不如人，所以更加努力，每一次訓練前比別人提早更多時間做基本訓練，每一次訓練都比每個人更加認真，休息時間也不忘專研輕艇相關知識。

他的國內最佳成績是全國運動會第二、全民運動會第二；國際最佳成績是亞錦賽第二、亞洲運動會第五。

「雖然看成績我就是老二命，也始終贏不過所謂的天才，但其實所謂的天才也很努力的在訓練，所以我也對自己的成績感到滿意了！」

一路輕艇選手生涯的心得，他領悟到，再有天份，也要努力才會成功；即使沒天份，努力也會達到非凡成就，「要就不做，要做就要做到最好，盡心盡力！」

但國手生涯中，最大的挫折，就是錯失亞運金牌。

2010年鄭仲凱高中剛畢業，獲選參加廣州亞運龍舟賽事。當時集結全台最好的輕艇選手，鄭仲凱甚至離開台北，遠離塵囂專心專注在花蓮集訓一整年，在亞運前哨戰（亞洲錦標賽），取得了第二名的佳績，心想有機會坐二望一，拿下亞運金牌。

結果出乎意料，亞運三個距離項目通通第五名，「那次的打擊其實非常大，就是努力一整年，最後夢想全部幻滅的感覺。」

2015年，鄭仲凱當兵退伍之際，當年的輕艇競速全國錦標賽，鄭仲凱一如既往地拿下第二名，此時當年亞運的隊友前來找他聊天，表示2018亞運還會有龍舟，「要不要再一起拼一次？」

雖然過了8年，鄭仲凱依然記得當時自己怎麼說「三個第五還不夠嗎？還比呀？都要出社會工作了，夢想已經不實際了…」講完這段話後，他就離開了，也正式宣告結束輕艇選手生涯。

「2018亞洲運動會，恭喜中華台北代表隊，拿下龍舟賽兩金一銀！」鄭仲凱表示，3年後當他看到中華隊摘金新聞時，非常震驚訝異，「他們居然辦到了！」心裡百感交集，也常會想「如果我當年沒有放棄就好了…」

放棄自己夢想也就遠去了

離開輕艇選手生涯後，鄭仲凱依然走在運動的道路上，勇敢冒險踏入未知的健身領域，帶著運動員無懼、勇於挑戰的精神勇闖，成為許健身教練，在健身圈打下屬於自己的小小天地。

他常以自身故事鼓勵學員，所有負面的事情與情緒，都可以靠運動及健身改善；運動與健身會使人更加健康、更有精神、更有魅力、更有自信。

錯失的亞運金牌夢，讓他深深的上了一課，他也想透過「有肌勵」鼓勵更多人：

自己選擇好的道路，盡心盡力去拼就對了。不要去想會不會成功，不拼就絕對不會成功！不要輕易放棄，當自己都放棄自己的話，夢想也就離自己遠去了。無論夢想對自己來說多遙遠，只要往對的方向努力邁步，都有機會實現！

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