快訊

最新民調／六都市長施政百日好感度 他居冠

美到哭！好市多「骨灰罈紅茶」換裝 會員驚豔：想把自己裝進去

2023事業運誰最旺？生肖虎有雙財路、兔馬豬升遷有望

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片｜翹臀就是美？小心可能是骨盆前傾！物理治療師教你三招拉筋動作改善

聯合新聞網／ 楊惠晴

如果感覺自己臀部後凸先不要高興太早，趕快檢視有沒有小腹前挺伴隨腰痠的症狀，因為假翹臀其實是骨盆前傾了！在Youtube上擁有數十萬粉絲的啾c物理治療師要教你簡單的自我檢測法以及三招在家就能做的拉筋動作幫助矯正骨盆前傾。趕快點開影片來瞧瞧！

啾c物理治療師指出骨盆前傾一般會發生在久坐的人身上，由於前側髂腰肌過緊，骨盆長期被往前拉，使得後臀和腿後肌肉被動拉長並且變得沒有力氣，腰椎後側筋膜緊繃，長久下來腰部便會開始疼痛。

除了教導大家簡單自我檢測的方法，她並分享了三招在家就能實施的拉筋動作來幫助緩解骨盆前傾，其中的弓箭步式她建議經常久坐的人一定要常常練習；同時叮嚀若在練習中腰椎感到非常不舒服應立即停下動作，並趕快諮詢就醫。

骨盆前傾不僅會影響到身材外觀，諸如小腹凸出、臀部橫向發展和下垂，還會造成腰椎傷害疼痛，因此，啾c物理治療師提醒千萬不要久坐不動，應每30分鐘起來走動一下。想了解更多健康資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。每天拉筋伸展，練出真翹臀！

原始影片：https://www.youtube.com/watch?v=SPjIcD_8Bwc

啾c物理治療師YT：https://www.youtube.com/@juicept

啾c物理治療師FB：https://www.facebook.com/JuicePT

啾c物理治療師IG：https://www.instagram.com/juice.pt/

相關新聞

怎麼吃都不會胖？掌握減重減脂關鍵飲食，瘦身不用餓肚子！

想要減重減脂，成功的關鍵有 70% 來自於「飲食控制」！關於「吃」的這件事情，要如何成為改變體態的助力，最重要的，是找出哪一種食物最適合妳，而且可以長久執行都不擔心發胖。以下來分享一些關於飲食的思維。

有片｜翹臀就是美？小心可能是骨盆前傾！物理治療師教你三招拉筋動作改善

如果感覺自己臀部後凸先不要高興太早，趕快檢視有沒有小腹前挺伴隨腰痠的症狀，因為假翹臀其實是骨盆前傾了！在Youtube上擁有數十萬粉絲的啾c物理治療師要教你簡單的自我檢測法以及三招在家就能做的拉筋動作幫助矯正骨盆前傾。趕快點開影片來瞧瞧！

有片｜翹臀就是美？小心可能是骨盆前傾！物理治療師教你三招拉筋動作改善

如果感覺自己臀部後凸先不要高興太早，趕快檢視有沒有小腹前挺伴隨腰痠的症狀，因為假翹臀其實是骨盆前傾了！在Youtube上擁有數十萬粉絲的啾c物理治療師要教你簡單的自我檢測法以及三招在家就能做的拉筋動作幫助矯正骨盆前傾。趕快點開影片來瞧瞧！

錯失亞運金牌的沉痛體悟 輕艇天菜：不輕言放棄，無論夢想有多遙遠！

如果，你再怎麼努力，都無法在眾多好手中拿下冠軍，你還會相信，自己有一天可能奪冠嗎？8年前，輕艇國手鄭仲凱放棄了相信，也因此與拿下亞運金牌的機會擦身而過，成為他人生最大的挫敗。現在，鄭仲凱依然在體育上挺進，成為健身教練，也不吝用自身故事鼓勵他人：不輕言放棄，無論夢想有多遙遠！

有片｜腰背僵硬、脊椎側彎必練！脊椎保健達人自創脊背健康運動

肩頸腰背緊繃不舒服？脊椎側彎可以改善嗎？超人氣脊椎保健達人鄭雲龍老師最喜歡的脊椎強背運動就是他自創的「環抱世界」動作，他將分享這個運動的原理精神和概念，以及詳細分解動作教大家如何掌握要領，趕快點開影片來學學！

有片｜這樣訓練打造翹圓美臀！新手超實用的練臀菜單大公開

久坐不動屁股扁塌又下垂？羨慕別人有個漂亮的翹臀？來做做以臀部為主的全身訓練吧！健身教練Ashlee xiu一週平均上健身房訓練3到4次，在她的訓練中每次都會練到臀部，這次她要跟大家分享、公開自己超實用有效的練臀訓練菜單，趕快點開影片來看看！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦