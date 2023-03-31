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有片｜翹臀就是美？小心可能是骨盆前傾！物理治療師教你三招拉筋動作改善
如果感覺自己臀部後凸先不要高興太早，趕快檢視有沒有小腹前挺伴隨腰痠的症狀，因為假翹臀其實是骨盆前傾了！在Youtube上擁有數十萬粉絲的啾c物理治療師要教你簡單的自我檢測法以及三招在家就能做的拉筋動作幫助矯正骨盆前傾。趕快點開影片來瞧瞧！
啾c物理治療師指出骨盆前傾一般會發生在久坐的人身上，由於前側髂腰肌過緊，骨盆長期被往前拉，使得後臀和腿後肌肉被動拉長並且變得沒有力氣，腰椎後側筋膜緊繃，長久下來腰部便會開始疼痛。
除了教導大家簡單自我檢測的方法，她並分享了三招在家就能實施的拉筋動作來幫助緩解骨盆前傾，其中的弓箭步式她建議經常久坐的人一定要常常練習；同時叮嚀若在練習中腰椎感到非常不舒服應立即停下動作，並趕快諮詢就醫。
骨盆前傾不僅會影響到身材外觀，諸如小腹凸出、臀部橫向發展和下垂，還會造成腰椎傷害疼痛，因此，啾c物理治療師提醒千萬不要久坐不動，應每30分鐘起來走動一下。想了解更多健康資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。每天拉筋伸展，練出真翹臀！
原始影片：https://www.youtube.com/watch?v=SPjIcD_8Bwc
啾c物理治療師YT：https://www.youtube.com/@juicept
啾c物理治療師FB：https://www.facebook.com/JuicePT
啾c物理治療師IG：https://www.instagram.com/juice.pt/
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