鼓起勇氣揭露被霸凌憂鬱過往 男友提分手：你有病，跟你在一起很丟臉！

被霸凌，是誰的錯？美髮師Bella高中時因被霸凌排擠，試圖吞藥輕生甚至染上憂鬱症，長大後她鼓起勇氣揭露過往，不料論及婚嫁的男友卻逃跑了「你有病，跟你在一起很丟臉！」

Bella接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享這段過往破碎的生命經歷，及如何將脆弱轉為愛的連結，轉化為正向力量與見證的奮鬥歷程。

被孤立的霸凌歲月

從小跟爺爺很親近的Bella，受到爺爺日式教育的影響，凡事都注重規矩、秩序，思想早熟的她，在求學期間，因不擅與人互動、常常都是獨自行動，因此也成為同學眼中，特立獨行的女生。

高中時，她曾在不明所以的情況下，惹毛班上一位大姐頭，她慘被全班同學排擠，沒人跟她說話、完全被孤立。她曾問對方「你為什麼要這樣對我？」卻只是被笑著冷回「我就是討厭你！」Bella努力壓抑痛苦、獨自面對，最後難受到試圖吞藥輕生…從此，憂鬱症就悄悄地找上了她。

直到上了大學，Bella就讀應用英文系，遇到了同班也是同寢室的一個好朋友，因對方的爸爸是牧師，就跟著同學參加團契的生活，在心裡播下福音的種子。

原本可以開展新人生，命運卻始終沒有放過 Bella。大三時，因為父親生意周轉不靈、家裡面臨不小的負債，身為長女的Bella，選擇休學，開始投入工作，想幫父母分擔債務與弟妹的學費。

我失控了家裡怎麼辦

Bella國小時就擁有美髮夢，國中時想讀美髮的建教班學習手藝，媽媽卻希望她可以繼續升學，後來雖順著媽媽的期待，一路念到高中、大學，想做美髮的念頭從未停止過。

大三休學要找工作，當時住在埔心的她，為了能到台北的美髮店工作，還先到大江購物中心端盤子打工、存了3個月的錢，才能離家北上打拼。

Bella到美髮店從每月底薪5000元的助理開始做起，每天不停洗頭，邊努力學習技術，朝設計師夢想邁進。當時的她，早上7點就要上課學技術，上完課開始工作，一路做到晚上快9點才下班，晚上回家又埋頭繼續完成作業，常常凌晨2點才能休息，完全無法好好吃飯。

如此緊湊的一邊工作、一邊學習，每個月將房租與固定要匯給家人的錢扣掉後，一天僅剩400元。在台北討生活的她，也因抓襟見肘無法跟同事們去夜消或玩樂，以致她的世界越來越封閉、壓力很大時，也是獨自承受。

最後，沉重的孤單感徹底壓垮了Bella。她的手滿是心理因素造成的傷口，她忍著極大的疼痛、幫客人洗頭，甚至洗到皮開肉綻；幫客人包頭巾時，無法克制地不停掉淚。

「我不能有太多情緒，長女必須對家人負責，也對自己負責任。我不能失控，如果我失控了，我的家裡怎麼辦？」越是壓抑，越是無法自已，憂鬱症狀益發嚴重。

Bella好幾次吞藥輕生，在洗胃後又被搶救回來。「不然再這樣下去了！」她放棄好不容易到快要考設計師的機會，選擇回到中壢「月影髮集」服務，離開高壓快速的節奏，讓她有機會喘息、放慢步調，但仍能做她喜愛的美髮。

你有病跟你在一起好丟臉

在純剪店待了近3年，身心靈都獲得舒緩，也有了穩定的感情，讓她鼓起勇氣決定面對過往折磨自己的創傷。「我選擇原諒當時的他們，與其說是原諒對方，其實更多的是放過自己，我想真實的面對過往的傷，重新找回完整的自己。」

她在臉書分享，高中時期曾因被同學排擠，而服藥自殺種下憂鬱症病因，以及為何她選擇放下的心路歷程，提醒更多人不要因為開玩笑，造成他人一輩子的陰影。昔日同學與導師看到後，紛紛私訊表示歉意與疏忽。

本以為人生即將展開新篇章，沒想到論及婚嫁的男友無法體諒，責怪Bella「你讓我好丟臉！為什麼沒跟我說你有病？你有病，我不能跟她在一起」提出分手逃離這段感情。

這一年，Bella30歲。以為會攜手走向禮堂的另一半的背叛，成為壓倒她的最後一根稻草，Bella完全的崩潰倒下了，無法工作的她，待在家中將近兩年的時間，幾乎足不出戶。

#運動是愛自己的開始

後來，Bella想起大學時認識那位愛她的天父，除了禮拜天去教會以外，她平日獨自一人在家時，就抄寫聖經中的經文。

此外，她也開始去中壢的長老教會聚會，參加教會小組安排的爬山行程，慢慢開始愛上運動。她也會在社區健身房快走30分鐘，到可以跑一個小時、參與10公里路跑。

「開始運動，是愛自己的開始」過去因為服藥關係，導致身體浮腫副作用，藉由跑步慢慢代謝，再搭配睡前的瑜伽，讓自己的體態越來越好。Bella逐漸懂得自己要什麼？什麼是對自己好的？體態的改變，也改變了內心，明白自己的需要，成為更好更棒的自己。

將脆弱的力量化為愛的連結

去年10月，Belaa回到職場，成為月影髮集的新銳設計師。

過去的她，凡事往心裡藏，慢慢的，她在天父的愛中一點一滴的被醫治，以及姊妹的陪伴下，她開始願意將心裡的想法，和她人傾訴；原本寡言沒有笑容的她，開始越來越多笑容，整個人也柔和了起來。

現在的Bella，已不再需要透過藥物控制憂鬱症狀，因為信仰和運動，她從內心展開了笑顏，找回身心靈都健康的自己。

這段過往破碎的生命經歷，因為Bella選擇勇敢面對，都轉化為正向的力量與見證。誰沒有在生命的旅程中，受過一點傷？與其選擇怨懟的過完一生，不如將這份脆弱的力量化為愛的連結。

Bella表示，期望透過自己的故事，能讓更多人看見「其實你並不孤單，再黑的夜，天父的愛都能將它照亮。」

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

不要只想著怎麼對別人好，要如何變成不同的角色滿足別人，卻不知道自己是怎樣的人，要怎麼成為真正的自己，學習把重心放回自己身上。明白自己要什麼？想堅持什麼？不喜歡什麼？勇敢說出自己的話，要讓別人了解。

迷失的時候會找不到自己，但當你真正愛自己、了解自己的時候，才知道什麼是自己真正的需要，有勇氣面對這些挫折。然後相信，所有的傷，一定都會好的。

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