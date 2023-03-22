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38歲男老師突大小便失禁、只剩眼能轉 他花兩年活成跑全馬的熱血爸爸

聯合新聞網／ 張念慈
李尚澤老師2年前突大小便失禁、只剩眼能轉，花兩年活成跑全馬的熱血爸爸。圖片由李尚澤授權【有肌勵】刊登
李尚澤老師2年前突大小便失禁、只剩眼能轉，花兩年活成跑全馬的熱血爸爸。圖片由李尚澤授權【有肌勵】刊登

兩年前，對李尚澤老師來說，是美好人生潰堤的開始，還沉浸在剛當爸爸的喜悅裡，卻突然一覺醒來就全身不能動、只剩眼球能轉、大小便失禁，老婆、孩子怎麼辦？

李尚澤接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享艱辛復健路，及找回健康生活的方法。

愛情順利、職場跌跤

李尚澤過去是社會組棒球賽的隊員，因為過往累積的運動習慣，讓他體重一直保持在70到78公斤，外表看來陽光俊朗。

有一次到銀行辦理開卡時，李尚澤認識在銀行服務的老婆，原本老婆是要幫同事追李尚澤，沒想到兩人閒聊後留下通訊方式，變成雙方私約，相戀一年半後決定相守終身。

李尚澤表示，老婆收入穩定、福利也好，條件比他好太多，婚後兩人和父母同住，擠在小房子裡「很委屈老婆，很謝謝她願意愛我，所以我更要用盡全力，好好照顧她、愛她。」

他大學就讀法學領域，但喜歡教書、樂於分享，畢業後進入教育界當代課老師。然而，職場人生並不如愛情般如意，屢屢受挫的他開始不相信自己，靠吃排解壓力，消夜可以吃上兩份麥當勞套餐，卻完全沒有運動的動力。

李尚澤身高171公分，每天大量進食又不運動，體重一路飆升到110公斤，從陽光小哥胖成肥腫大叔，連坐下來穿鞋子、綁鞋帶都有困難。

被推進醫院發布病危通知

110年2月16日，李尚澤的小孩才出生半年，他帶著家人出遊，開心吃完晚餐，回民宿休息，當晚很放鬆地入睡後，再一次醒來，卻發現全身不能動，只剩眼球可以轉動，當下想著：「我才38歲，平時健壯，怎麼突然會如此…？」

當天夜裡，李尚澤大小便失禁，靠著摯愛的太太幫他善後。清晨，李尚澤被送往醫院急診室，抽血報告結果是鉀離子過低，導致「甲狀腺機能亢進毒性週期性麻痺症」。送進醫院的當天，太太幫我他簽了「病危通知書」。

他被送進加護病房，每天打點滴補充維生素，兩天後幸運地甦醒，可以全身活動，雖然只有兩天，但看到了一般人看不到的人生風景。

「我左邊躺著一個沒有意識的病人、右邊躺一個肝功能異常要抽腹水的病患，每晚不斷哀嚎、吃止痛藥。我告訴自己，不行！我不能跟他們一樣！」他深刻反省，為什麼會如此？因為長期吃宵夜、油炸、含糖飲料，又抽雪茄，造成肥胖，又不運動才釀禍。

人生重新活過

住院一個禮拜後出院，李尚澤每天都要靠吃藥維持身體機能。2022年初，他開啟每天清晨六點的3公里晨跑，以及戒糖，戒澱粉的飲食。早餐補充蛋白質，無糖豆漿，接著打羽球兩小時，中餐補充肉類，蔬菜，傍晚練跑30分鐘，晚餐吃蔬菜與瘦肉，不吃宵夜。

還有，完全戒斷手搖飲！在短短4個月內，李尚澤瘦下18公斤，體脂肪瘦回21以內。2022年底回診，抽血一切都正常，不再需要靠藥物治療。

他也報名運動課程、考體適能教練證照、跑馬拉松，除了一班學科外，也可以在學校教體適能，「多工的老師，有更多被利用的價值！」更吸引到更多正向的人事物。

「如今，我很喜歡自己現在的樣子！」兩年後的今天，李尚澤是國家c級兒童體適能教練，也是熱愛運動，打羽球、練馬拉松、重訓、有氧、騎單車，準備跑全馬的熱血爸爸。

當年強褓中的嫩嬰已經快3歲，他會帶著孩子一起運動、跑一整個下午，享受暢快流汗的親子時光。

好好活下來才有機會看到明天的光

李尚澤曾經在職場、人際關係中受過傷、做不到別人的要求更懷疑自己，也曾大病一場幾乎消弭所有鬥志；更體會到家人的陪伴和支持很重要，不管我們踏出去別人會怎麼看自己，依然有人在旁邊陪著你，時刻刻支持著我們。

李尚澤很感謝救命恩人「我太太」，「她拯救了我的人生，我的價值觀。改變了很多我以前的壞習慣。我永遠愛她。我也很謝謝我的大叔叔、小姑姑，還有我的爸爸媽媽。」

因為有家人的愛，讓李尚澤在身體心理最低潮的時候，依然可以被鼓勵，得到實質上的幫助。家人是李尚澤在黑暗之中的一道光，讓他能一直向著光前進。

他也要感謝過去看不起他、輕蔑他的人『，現在，我要告訴你們，我活得很好，很踏實、很健康幸福。謝謝你們讓我知道，我的生命是如此有韌性。』

透過有肌勵，他也想鼓勵更多人：

跌倒後，要踏出第一步會很害怕，擔心自己不如別人、憂慮遭受異樣眼光，被貼標籤。跌倒後要再站起來，首先要先有心念和信念，接著要付諸行動，只要繼續好好活下來，就可以繼續看到明天的陽光。

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