約好一起比賽閨蜜卻猝逝 「我幫你圓夢！」護理師拿下健美賽冠軍

「我連你的夢，一起幫你實現！」站上健美賽舞台，是護理師林凱蓁人生中，從不敢想像的事。但為了幫猝逝的閨蜜實現生前夢想，她勇敢站上健美賽舞台，拿下冠軍，淚眼向天上好友證明「帶著你的夢、完成我們兩人的約定！」

林凱蓁接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享從泡芙身形的護理師，成為健美賽選手、健身教練的催淚過程。

健康亮紅燈的護理師

林凱蓁從小不愛運動，在二技畢業後，就進入醫院擔任外科護理師、麻醉護理師，前後將近10年的資歷。

雖然沒有什麼特別厲害的成就，但一路工作都順利安穩，只是因為比較好勝和自尊心比較強，林凱蓁只要壓力大、心情不好的時候，都會用吃來發洩，即便體重才52公斤，體脂卻高達28%。

她辦了健身房會員，也上了一小段時間的教練課，配合飲食控制，跟著網路上的社團每天都低碳、低熱量，一天只吃1200卡，也參加路跑、馬拉松。大概8個月左右的時間，體脂從28%降到23%，看似減重順利，但月經開始不來了。

一開始，林凱蓁不太在意，但月經一停就是半年，而且體脂也越來越高，後來才診斷出是多囊卵巢症候群，也開始了她的惡夢。短短兩個多月時間，體重飆升了快15公斤，體會到「喝水都會胖」衣服尺寸從S變成XL。

最難過的是，身邊的人會說「你不是有在重訓嗎？還在跑馬拉松，怎麼越來越胖？」林凱蓁每天哭、不打扮、不運動、不拍照，開始自暴自棄、耍廢了好幾年。

兩年前，林凱蓁突然發現下背和雙腳痛到不能走、站著、連坐著都在痛，原本以為是腰椎的問題，就醫檢查後才發現是肌力不足造成的拉傷，而且體型也越來越胖，決心再給自己一次機會，重新開始運動。

林凱蓁站上健美賽舞台拿下冠軍，向天上好友證明「帶著你的夢、完成我們兩人的約定！」圖片授權：林凱蓁

要不要比健美賽

林凱蓁辦了健身房會員，卻在兩個月後才第一次踏進去，憑著以前的印象做了

滑輪下拉，亂做的結果，二頭肌被拉到發炎，長達兩個禮拜手舉不起來。後來慢慢的調整、配合飲食控制，開始有了一點成效，也找回喜歡重訓的感覺。

「從沒想過會有成為健美選手的這一天，甚至以前第一次看到比基尼比賽還覺得怎麼會想要有女生練成這樣，我才不要！」一次因緣際會下，當時的教練問林凱蓁要不要參加健美比賽？她想都沒想，直接拒絕。

「這件事，我根本就不可能做到！」後來教練一直鼓勵她，她終於點頭願意試試看。

沒想到，當她開始認真要備賽時，卻遇到疫情健身房全關閉，她被迫暫停備賽，加上腳受傷骨折，每天只吃不運動，身形又變回原本模樣。雖然當健身房重新開放時，立馬衝去運動，但還是每天吃甜食，所以體脂還是慢慢攀升。「備賽」更是無期限的往後延遲。

直到去年初，閨蜜聊起她之後想要當健身教練和參加健美賽，和林凱蓁約好一起減脂、一起參加下半年的比賽。沒想到，在兩人約好的兩週後，對方就因故離世了，沉重打擊了林凱蓁。

我會連你的夢一起努力

在重新整理好心情後，林凱蓁決定完成兩人的約定「我會連同你的份一起完成！」

她認真找備賽教練，一開始她的狀況不太理想，2月到4月幾乎沒什麼變動，後來搭配上營養師三方配合下，慢慢開始有了變化，到了7月更像是開了加速器，體脂整體下降速度非常快。

在備賽過程中，她的右手腕受傷了，很多動作都不能做，甚至連拿筷子都會痛，無法訓練讓她極度焦慮崩潰，但慶幸的是，身邊有很多天使一直在幫助著她，陪她度過低潮。

「比賽當天，看著舞台、看著一直陪伴我的教練和小幫手們，覺得很安心也很平靜，這八個月來從62kg到52kg、體脂26%到13%，原本以為要胖一輩子了，但沒想到還有這樣的一天。」

第一場府城盃賽事，心情莫名的平靜，雖然成績並不理想，但卻累積了經驗。第二場2022年總統盃健美錦標賽Bikini比賽，她摘下新秀166 第1名，接下來又在WNBF賽事拿下分組第三名。

「一直到現在都覺得這一切像場夢一樣，好像都是昨天才發生的事，但我真的做到了，帶著好朋友的夢想、完成我們兩人的約定、完成了我自己一直未完成的目標，我很開心也替自己感到驕傲！」

每天都跟自己說你可以

在醫院任職多年，看到許多因病前來救助的患者，林凱蓁常感慨「如果可以讓這些人在生病前就變健康，該有多好？」自己透過運動和飲食控制，成功找回健康，讓她決心把經驗分享給更多人，轉職考取健身教練證照，投入健身產業。

她鼓勵每個想減重的女孩，可以透過飲食控制和運動做起，不要讓自己餓肚子，陷入體重迷思，找到屬於自己的自信和魅力；更希望可以給被多囊所困擾的女孩們一些希望和鼓勵，「我們比一般人難瘦下來，但不是沒有希望，儘管會比較辛苦，但還是可以做到的。」

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

你沒有那麼不好。氣餒的時候，不要在太在意別人的眼光和說法，找願意鼓勵你、分享心事的人補充正能量，不跟落井下石的人在一起。記得為自己加油打氣。每天看著鏡子跟自己說你很棒、妳很漂亮，每一天都跟自己說你可以、你現在做的很好，你就會看到自己越來越好。

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