比八點檔還灑狗血的人生 流淚對自己說：你沒有錯，請原諒自己

「易真」是母親取的名字，意思是做什麼事情都容易成真，但配上八字卻成了凡事顛簸荊棘，不願捨棄媽媽給的禮物，卻又逃離不開命運的考驗，似乎也注定了李易真的人生，在比八點檔還灑狗血的過程中長大。

李易真接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享如何從親情倫理大悲劇，活出偶像劇女主角的勵志光環。

吵鬧不斷的貧困家庭

李易真表示，從小家境清寒，家中五個兄弟姊妹，家中唯一收入即是木工裝潢，童年最多的記憶，就是全家一起去工地上班，同年齡孩子討論的卡通、遊戲，對她來說根本就是另一個完全陌生的世界。

父母常為了家計起衝突，夫妻一吵架小孩就遭殃，常常被吼「全部給我死出去！」從小到大易真就想著要給媽媽一個房子，也希望能有個自己的家。

家裡實在太窮了，過年時親戚送了一瓶1500ml的沙士，家中沒有杯子只能用碗喝，小易真總是珍惜地捧在手上，喝上半天沒氣了還捨不得喝完。為了幫忙分擔家計，她15歲就當非法童工全職工作，半工半讀養家。

17歲為了多賺錢拿姐姐姐身份證上大夜班，認識了形形色色的人，也曾渡過大夜班早上七點下班，跟朋友去玩喝酒到晚上18點上課全身酒味，晚上繼續上班；她也曾遇過求職被騙、領不到薪水，22歲扛下百萬負債，28歲一個人北上打拼。

但是再怎麼苦，她都忍著撐著，只想更勤奮的工作，想給媽媽不用再擔心經濟，想證明自己對家裡有價值，自己值得被家人愛。

母親生病了

家人，是李易真揮不去的痛，但也是心裡最柔軟、最割捨不下的。即便到台北上班，但她仍然每周開車南下看媽媽，每次都是凌晨一點多下班，到家已經凌晨4、5點，她開始買菜、煮飯，就是希望看到家人幸福的模樣。

上台北第三年，母親罹癌了，李易真帶母親環島看金針花海，母女倆還大吵，母親要她去交男朋友、相親，結果返家不到一個月，母親癌細胞擴散病倒，肝癌末期，從此再也走不動。

李易真到白沙屯媽祖廟三跪一叩，發願開始吃素，只盼換來媽媽可以走路。為了媽媽她放棄一切，花光所有積蓄，吃素陪伴長達3年，這段日子，她一週只花30元吃青菜配白飯裹腹，「很餓，但我笑著說減肥」但母親仍然撒手人寰。

李易真30歲時，媽媽罹患癌症，32歲她放棄一切顧媽媽，34歲媽媽走了。這三年，她陪病陪到嚴重焦慮無法入睡，只能抽菸來解悶、靠喝酒把自己灌醉才能入睡。母親走了，再也沒有人會跟她說「生日快樂」，她的人生，生日再也不會快樂了，沒有媽媽的人，沒有資格過生日，她說。

因為比賽開始戒酒停藥

這三年，無日無夜奔波，照顧媽媽的日子，李易真被檢查出甲狀功能亢進，又菸又酒又熬夜三餐不正常。母親過世後，她想到母親癌症病逝，生活無法自理的痛苦，「人要活的有尊嚴，我不想拖累他人」痛定思痛決定重新活過，人生因為運動徹底改變。

一開始，僅是一般的徒手訓練，後來她開始健身重訓，發現喝酒會影響身體健康、重訓成果，決定戒菸戒酒。透過運動、重訓、飲食控制，各項健康不良的指數一路降，一年後醫生就告知可以不用再服用甲亢藥物。

35歲這一年，終於看到身形有肩、有背、有臀的線條，她想參加健美比賽給自己留念，卻遭遇身邊的人不斷反對嘲諷，酒友不斷的逼酒「沒錢生活還有錢去比賽？你瘋了嗎為什麼要練？有錢可以拿嗎？」但她依然堅持向前。

「我為何如此著迷於健身？從小到大，對家庭的付出，卻沒有相對的認同或愛的回報，對工作賣命沒日沒夜，卻永遠沒有好的pay，遇到健身，這是這輩子唯一認真付出，你可以在自己身上看到，你的付出會有相對好的成果！」

2020年李易真拿下健美賽事第六名、2022年拿下全民運第八名、總統盃新秀第四名；她更考取健身教練、健美裁判證照，開啟斜槓職涯人生。

在一開始，易真還是非常的負面，常常想直接離開人間，因為她覺得她活不活在這世上，也沒有人在乎。

直到2021年的一場大病，在沒有告訴任何人的情況下，一個人自己去醫院開了全身麻醉的大刀，連醫生，連護士都不捨，等自己修復好半年後，才重新跟家人聯繫。

大病之後，她也沒有放棄，緊接著參選台中市健美賽選拔，也順利奪下了2022年全民運動會第八名。花了四年的努力，健身讓她變健康，心態變正面，更能體悟，所有人生痛苦皆只是通往美好的過程。家人看到她健康的改變，也逐漸理解接納，更一起加入健康改變的行列。

現在，家人會問她「你現在可吃什麼？我幫妳準備」「我幫妳準備肉」每天會拍飲食清單給她看，請教她怎麼吃才能控制體重？請她教導如何從日常可以做的運動開始練習。

李易真表示，從小都在否定，責罵中成長，所有事件第一時間就是質疑，是不是我不夠好？否定自己，為什麼在家中付出了所有，還是一文不值？為什麼一味犧牲自己，別人還是不會看見我的好？

開始健美後，她學會好好跟過去和解，謝謝自己努力活成至今模樣。

「你辛苦了，你真的沒有不好，更沒有錯」李易真停下來，好好看看鏡中的自己，自我對話「其實你真的很棒了，你已經很認真很努力了」好好正視自己、愛自己、照顧自己，給自己正面能量，享受正面美好的神奇反饋。

她也意識到，還好媽媽生了五個孩子，可以彼此分擔照顧「這三年我們好不容易熬過來了，一定要好好活下去，好好愛著彼此。」讓過去好好停留在過去，家人情感，越來越濃。

你沒有錯請原諒自己

如今，李易真和家人彼此愛著、也被愛著。媽媽離逝的體悟，讓她把不捨轉化為行動，幫助他人變健康，想要散播善循環，希望更多人也能一起變好，鼓勵身邊親友和學員：人生一切的經歷，最終收獲將是自己。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

不論世界怎樣變化，堅持選擇善良，努力活成想要的模樣。請好好跟自己和解，請你跟過去的自己說「你沒有錯，請原諒自己」先和自己和好。開始對自己好之後，宇宙會給妳很多的反饋。

人生沒有很難，也沒有做不到，你有多渴望，就有多大執行力。

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